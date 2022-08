Il concetto di severità sembra contrapporsi naturalmente a quello di tolleranza ed accondiscendenza, evidenziando una natura rigorosa e profondamente rigida nei confronti di tutto e tutti. Lettelarmente sta ad indicare una predisposizione comportamentale che non intende evidenziare cedimenti morali e debolezze. Si può essere severi in maniera spontanea, quindi naturalmente, ma anche in parte “imposti” dalle circostanze. E non tutti lo sono allo stesso modo, ecco perchè secondo lo zodiaco esistono dei segni che sono indiscutibilmente più severi di altri. Conosci quali sono?

Conosci i 3 segni più severi secondo lo zodiaco?

Vergine

Vergine non “lascia passare neanche l’acqua”, è un segno rigoroso ma non per il gusto di esserlo ma perchè considera se stesso efficiente. Su lavoro è realmente difficile avere a che fare con loro, ma la situazione non è diversa per quanto riguarda il contesto personale. Per ambire ad un Vergine più “tenero” bisogna trattarlo con estrema schiettezza.

Capricorno

E’ duro e severo con se stesso quasi come con gli altri: per questo motivo Capricorno viene più tollerato e compreso come severità rispetto ad altri segni. Ma il suo è un esercizio sempre portato all’eccesso, è molto rigoroso in tutti gli ambiti ed è difficile vederlo sorridere.

Ariete

E’ severo sopratutto con gli altri, e con chi non comprende la natura estremamente impulsiva ma anche genuina del segno. E’ comunque un segno sensibile e non così incrollabile mentalmente come potrebbe sembrare, nella maniera più assoluta. Ariete infatti “impone” una severità che non è nativa del segno, ma che si adatta ai contesti.