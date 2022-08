Tutti noi abbiamo una sorta di “limite di sopportazione” che ci porta a “resistere” senza perdere la pazienza a fronte delle situazioni più complicate e stressanti in assoluto, ma anche alle personalità che sono più o meno tendenti nel farci “scattare”, abbandonando la tradizionale “zona sicura” in fatto di nervi. Eppure esistono personalità che a causa di una predisposizione caratteriale, evidenziata da parole ed atteggiamenti particolarmente stimolanti in senso negativo, risultano essere esasperanti da subito, provocando quindi malumori e problematiche di varia natura. Quali sono i segni più esasperanti in assoluto?

Ecco i 3 segni più esasperanti dello zodiaco. Li conosci?

Bilancia

Fa uno sforzo continuo nel non apparire fastidioso ed irritante ma spesso è proprio questo continuo limitare la propria personalità ad apparire artificioso, e quindi fastidioso. Bilancia quando è minimamente nervoso riesce ad essere estremamente pungente, critico e molto fastidioso, anche se non sembra essere in grado di limitare questa peculiarità.

Ariete

Ariete è un segno testardo ma anche arrogante ma lo è in un modo che piuttosto evidentemente, tradisce una grande insicurezza. E maggiore è l’insicurezza maggiore è il fastidio perchè anche questo segno non affronta le proprie difficoltà ma le nasconde con un cumulo di atteggiamenti molto fastidiosi che portano ad avere reazioni emotive da parte di chi li circonda.

Cancro

“De coccio” direbbero a Roma e dintorni perchè portano all’esasperazione in quanto eccessivamente fragili e facili da ferire anche a seguito di semplici considerazioni. Bisogna avere una pazienza olimpica e un’attenzione particolare con loro ma a volte non è comunque sufficiente.