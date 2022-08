Cos’è la deduzione e la capacità che ne consegue, definita deduttiva? E’ la conclusione razionale ad un ragionamento o aun problema che non fa uso di istinto ma solo dei fatti messi a disposizione dal contesto. Il raziocinio è indispensabile per essere considerati deduttivi ma è indubbio che anche le personalità più adatte a questo modus operandi non sono tutte uguali e alcune sono più deduttive di altre. Anche tra gli uomini esistono quelli particolarmente deduttivi, che come dei novelli Sherlock Holmes riescono a comprendere una situazione sfruttando molto accuratamente il pensiero razionale. Quali sono gli uomini più deduttivi ?

Gli uomini più deduttivi per lo zodiaco sono questi. Ci sei anche tu?

Gemelli

Non sottovalutare l’uomo Gemelli perchè anche se appare spesso distratto e raramente concentrato, è naturalmente portato ad essere logico, a modo suo. L’uomo Gemelli è anche insospettabilmente deduttivo perchè coglie le sfumature e sa leggere benissimo tra le righe.

Scorpione

Prima di esporsi, Scorpione analizza accuratamente e solitamente arriva ad una conclusione logica e altrettanto frequentemente, questa gli da ragione. E’ un segno che se lasciato agire, riesce a non farsi influenzare dalle proprie convinzioni, portando avanti teorie molto concrete.

Cancro

L’uomo Cancro capisce quasi tutto al volo ma spesso non lo palesa finchè non è arrivato il momento giusto…secondo lui. Spesso fa il “finto tonto” per comprendere le reazioni altrui e capire se è stato il più lesto ad aver avuto il ragionamento logico di turno. E’ difficile che condivida apertamente i propri ragionamenti, anzi è quasi impossibile.