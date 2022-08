Siamo soliti concepire il concetto di osservare con la vista, uno dei sensi di cui facciamo più ricorso in ogni momento della giornata. In realtà lo spirito di osservazione, ossia la capcità di esaminare i dettagli è sopratutto dovuta ad una specifica formazione caratteriale, e non fa esclusivamente ricorso ai sensi. Una personalità che analizza i dettagli è sicuramente condiderabile “analitica” ma è anche in grado di analizzare tante sfaccettature che caratterizzano una persona, un realtà, o un semplice contesto. Quali sono i segni zodiacali che secondo l’oroscopo hanno uno spirito d’osservazione più spiccato?

I segni con maggior spirito d’osservazione dello zodiaco. Li conosci?

Cancro

Se Cancro “difetta” in tanti punti, non si può dire lo stesso per quanto riguarda la capacità di osservare i dettagli, sopratutto nelle persone che ha davanti. Cancro infatti è un analitico molto specifico, che fa caso alla comunicazione non verbale in maniera spiccata e non sempre comprensibile dall’esterno. E’ in grado di comprendere l’umore altrui molto facilmente.

Vergine

Meno parla e più risulta attivo e predisposto a mettere in evidenza la capacità di leggere i dettagli. Per questo motivo è considerato una sorta di “lente di ingrandimento vivente”, percè a Vergine bastano pochi dettagli per comprendere la natura di una situazione, ad esempio chi ha vissuto in un determinato luogo.

Scorpione

Analitico ma anche sensibile, rappresenta un buon connubio tra il raziocinio e la capacità deduttiva. Scorpione è un prudente, che non si espone mai in maniera plateale ma che quando lo fa, solitamente ha già capito quasi tutto di una situazione.