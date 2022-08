Le personalità esprimono in tutti i momenti, anche in quelli di relativa calma, le proprie sfaccettature, e la capacità di relazionarsi con il prossimo è indicativa sotto molti punti di vista. Indubbiamente siamo abituati a percepire alcune persone come più simpatiche rispetto ad altre ma un tratto sicuramente positivo ed apprezzato in linea generale è quella di evidenziare i propri punti di vista, bisogni ed esigenze nel pieno rispetto delle esigenze e dei diritti altrui, senza per questo urtare o mettere in discussione in maniera critica un punto di vista differente, anche opposto. Il termine utilizzato in psicologia è noto come assertività, e secondo lo zodiaco esistono segni più assertivi di altri.

I segni più assertivi secondo lo zodiaco, quali sono?

Sagittario

La capacità di relazionarsi in maniera molto naturale da parte del Sagittario è famosissima proprio perchè in quasi tutti i casi riesce a mantenere un grande controllo delle proprie idee e delle proprie parole pur non dimostrandosi acido e critico nei confronti degli altri. Sagittario è un grande ascoltatore e questo è un requisito fondamentale per essere considerati assertivi.

Leone

Ha un’autostima che tende verso l’alto, ma è anche sufficientemente dotato di tatto quando si trova a mettere in discussione le opinioni altrui, anche facendo ricorso eventualmente all’autocritica per alleggerire un contesto.

Scorpione

E’ un comunicatore nato, ed essendo decisamente portato al raziocinio ed al pensiero logico, riesce ad dare grande peso alle proprie parole pur senza utilizzare termini e concetti “offensivi” verso le altre persone. E’ realmente difficile contestare ciò che dice.