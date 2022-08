La personalità sono esteremamente diversificate ed a loro mode tutte uniche, quindi la nostra mente e anche la nostra moralità per una questione atta a semplificare tende a raggruppare le persone che conosciamo in categorie più o meno restrittive. Esistono persone gradevoli a “pelle” fin dal primo impatto e che potrebbero intrattenerci per ore, ma di contro spesso dobbiamo avere a che fare con individui che al contrario sono realmente stancanti e incredibilmente fastidiosi. Questo ovviamente rappresenta un parametro soggettivo in quanto non tutti hanno la stessa percezione, ma secondo lo zodiaco i più fastidiosi e stancanti fanno parte dei seguenti segni.

I segni più stancanti dello zodiaco! C’è anche il tuo?

Scorpione

E’ molto gradevole per alcuni, ma anche estremamente tignoso e puntiglioso per tanti altri. Scorpione sembra “godere” nel dividere i giudizi sopratutto quando è sotto pressione, è solito essere stancante apposta come se lo stress. Le parole dello Scorpione possono essere estremamente caustiche e taglienti come rasoi.

Ariete

Non è un segno fastidioso e pesante di proposito ma questo sentimento è spesso condiviso da molti, “influenzati negativamente” dall’impatto che le azioni del segno dell’Ariete hanno in tutti i casi, o quasi. Questo perchè il segno è famoso per essere estremamente ingombrante, “pesante” nelle parole e nelle azioni, ben poco aggraziato. Un’ora al suo fianco possono debilitare fisicamente e mentalmente chiunque.

Capricorno

Il problema principale del Capricorno ma che costituisce anche un suo pregio è che parla esattamente in funzione di ciò che dice, e non prova neanche a filtrare le proprie parole. E’ quindi sicuramente sincero ma è stancante stargli accanto perchè sembra farlo apposta ad apparire così inopportuno.