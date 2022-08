L’essere umano è portato ad essere “fallibile” e moralmente sempre in discussione. Probabilmente è proprio per una certa natura “cattiva” che è stato concepito il senso di moralità, una serie di “norme” non scritte che definiscono i dettami da seguire per essere considerati “buoni”. Spesso è proprio nella condizione amorosa e sentimentale che viene evidenziato il nostro reale comportamento, come realmente siamo. E sono in molti al mondo che sopratutto in questo contesto danno il meglio ma anche il peggio di se, e sono considerabili quelli dalla moralità più “scadente”. Tradimenti, doppie vite ed azioni non prorpiamente encomiabili rappresentano per questi segni la “normalità”, a discapito della controparte. Quali sono i segni immorali in amore secondo lo zodiaco?

I segni zodiacali più immorali in amore secondo lo zodiaco! Attenzione a loro!

Capricorno

E’ un “marpione”, che si diverte a flirtare in tutt i modi e mettere alla prova la pazienza del proprio partner. Si perchè non lo nasconde minimamente, anzi quasi come se volesse “sfidare” la controparte mette alla prova costantemente il rapporto, magari fermandosi poco prima di aver raggiunto il limite.

Gemelli

Troppo instabile per gestire un rapporto in maniera sana, Gemelli deve essere costantemente “guardato a vista” perchè tende a perdere la bussola ed a badare esclusivamente alla propria persona. Per questo motivo è difficile stargli “dietro” anche se a modo suo riesce ad essere molto affettuoso e premuroso.

Scorpione

Va tutto bene finchè Scorpione non perde gli stimoli: non tradisce quasi mai, ma è costantemente portato a mettere la relazione in difficoltà anche senza motivo apparente. E’ in cerca di stabilità ma anche una volta raggiunta non è quasi mai felice ed evidenzia questo tratto in modo molto evidente.