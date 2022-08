Il termine permissivo viene spesso associato ai “tempi attuali”, considerati eccessivamente condizionati da atteggiamenti eccessivamente “morbidi” sopratutto per quanto riguarda l’educazione dei più piccoli. Non si tratta di un valore assoluto anche se indubbiamente il contesto più sensibile e in alcuni casi più tollerante evidenzia maggiormente sopratutto i profili caratteriali già “di base” molto permissivi, che non sanno essere realmente severi. Anche tra le donne, indifferentemente dalla condizione di genitore o meno, ne esistono molte considerabili eccessivamente permissive, e lo zodiaco le ha “messe in ordne” attraverso i segni. Quali sono?

Le donne troppo permissive dello zodiaco. Le conosci?

Toro

Si considera una persona equilibrata, e nella maggior parte dei casi la realtà non è distante dalla realtà. La donna Toro infatti riesce a destreggiarsi bene tra il concetto di severità assoluta e quella di accondiscendenza, anche se è una personalità moderata e sopratutto quando ha a che fare con la propria famiglia, spesso è troppo “buona”.

Cancro

E’ una madre molto permissiva, anche se stabilisce dei paletti, dei limiti ma questi sono comunque molto “flessibili” e solitamente non hanno una durata particolarmente “dura”. Anche nelle relazioni sentimentali la donna Cancro perdona troppo facilmente, probabilmente perchè detesta i conflitti anche quelli dove potrebbe avere facilmente ragione.

Pesci

Essere permissiva è un tratto comune delle Pesci che fa parte della loro natura. Anche solo alzare la voce ed imporre regole li mette in difficoltà anche nelle situazioni in cui farlo aiuterebbe in tutti i sensi. La Pesci è decisamente “troppo permissiva” e questo causa inevitabilmente la percezione che la vede emergere come “di poco carattere”.