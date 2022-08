Migliori alberi da frutto da coltivare per sostenibilità e salute: la lista

Ti stai chiedendo quali sono i migliori alberi da frutto da coltivare in giardino o sul balcone? Che tu abbia uno spazio esterno enorme o un terrazzo non dovresti rinunciare agli alberi da frutto. Non solo ti regalano i loro deliziosi frutti, ma sono anche piante ornamentali a tutti gli effetti. Attraverso le loro chiome potrai osservare lo scorrere del tempo, il cambio delle stagioni: un’emozione unica. Vuoi entrare nel magico mondo degli alberi da frutto e scoprire quali sono i migliori da piantare?

I migliori alberi da frutto da coltivare: la lista

Se coltivi alberi da frutto avrai gli ingredienti principali e biologici a portata di mano, per preparare dei salutari centrifugati ricchi di vitamine. È sbagliato pensare che non siano piante decorative. Gli alberi da frutto possono offrire uno spettacolo agli occhi. A partire dalle fioriture primaverili, passando per le chiome verdi in estate e finendo con le foglie dalle tinte autunnali, sono piante capaci di deliziare la vista e il palato. Ecco la lista dei migliori alberi da frutto che puoi coltivare in giardino o sul balcone.

Melo

Esistono innumerevoli varietà di meli, con fasi di maturazione e raccolti diversi fra loro. L’ideale sarebbe piantare più varietà vicine. Il melo non può impollinarsi da solo, ma ha bisogno degli insetti impollinatori che fecondino i fiori. Potreste piantare, ad esempio, Golden Delicious accanto alle Granny Smith. Predilige il clima umido e un terreno ricco di humus.

Limone

Albero da frutto che può essere coltivato tranquillamente in vaso. L’importante sarà garantirgli un vaso ampio a sufficienza, un terriccio organico, poroso e drenante e un luogo riparato quando fa freddo. Ama una buona esposizione alla luce e temperature che non scendano al di sotto dei 13°.

Mandorlo

Fra i migliori alberi da frutto non può mancare il mandorlo. Questa pianta ama il clima mediterraneo, tollera bene le giornate calde, ma non sopporta un’eccessiva umidità, il gelo e le correnti d’aria. Se vuoi assistere alle sue bellissime fioriture dovrai tenerlo in un posto riparato.

Gelso

Il gelso è una pianta che che ha bisogno di parecchio spazio, per sviluppare bene. In compenso, si ambiente senza difficoltà a climi diversi, non soffre i cambiamenti di temperatura, cresce anche nei terreni poveri. Si tratta di un albero davvero molto resistente, soprattutto il gelso nero.

Melograno

Ecco uno fra i migliori alberi da frutto che puoi piantare in giardino o sul balcone di casa. Il melograno è poco esigente, non richiede grandi attenzioni. Non solo regala i suoi frutti deliziosi, ma anche incantevoli fioriture. SE sceglierai di coltivarlo in vaso, ti converrà optare per le varietà nane che producono piccoli frutti.

Ciliegio

È un albero poco pretenzioso che ha bisogno, però, di essere piantata in un posto in cui avrà piena luce. Proprio come il melo, anche il ciliegio andrebbe coltivato vicino a un suo simile, perché non in grado di autofecondarsi. Sopporta abbastanza bene le temperature più basse, ma soffre l’umidità e la siccità.

Pesco

Può essere coltivato a terra o in vaso. Nel secondo caso, sarebbe meglio scegliere una varietà nana che può crescere fino a due metri al massimo. Ha bisogno di un’esposizione diretta ai raggi solari e teme le correnti d’aria. Necessita di un terriccio composto da argilla e di torba e di una potatura annuale.

Albicocco

Più esigente rispetto ad alberi da frutto, l’albicocco non ha bisogno di molto spazio, ma di temperature miti. Come il pesco, anche questa pianta teme le gelate tardive, perché potrebbero compromettere le sue belle fioriture di inizio primavera, come il pesco. Per sviluppare bene ha bisogno di un terreno caldo, leggero e molto nutriente.

Amarasco

Prunus Cerasus è il suo nome botanico, l’amarasco produce frutti deliziosi. Puoi coltivarlo in giardino o sul terrazzo, se opterai per le specie di dimensioni più piccole. È un albero che si adatta molto bene a condizioni diverse, ma si ammala se lo interrerai in un terreno umido e pesante. Predilige una buona esposizione al sole.

Fico

Sebbene sia meglio coltivarlo a terra, può decidere di piantarlo anche in un vaso. In questo caso avrà uno sviluppo più ridotto, perché le radici non avranno lo spazio necessario a sviluppare bene. Ha bisogno di potature annuali per irrobustire e crescere più rigoglioso.