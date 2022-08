Nessuno lo sa ma ecco un trucco per pulire le persiane di ferro: incredibile

Le persiane di ferro sono molto comode e anche esteticamente decorative ma diventano un problema quando sono da pulire. È importante non utilizzare un detergente aggressivo poiché si potrebbe rovinare la vernice. Essendo esposte alla luce e all’umidità possono rischiare di rovinarsi prima del tempo.

Sarebbe un peccato, visto che le persiane in ferro conferiscono carattere a qualsiasi edificio. È possibile pulire le persiane in ferro con diversi metodi. Ogni strategia di pulizia ha i suoi vantaggi e svantaggi. Indipendentemente dal metodo, le persiane in ferro torneranno ad essere belle dopo una pulizia a fondo o una bella verniciatura.

Ti potrebbe interessare: Migliori alberi da frutto da coltivare per sostenibilità e salute: la lista

Il trucco per pulire bene le persiane di ferro

Uno dei metodi più comuni per pulire le persiane in ferro è l’utilizzo di una spazzola a secco. È possibile utilizzare anche una scopa morbida e pulita. Per prima cosa, vanno tolte le ragnatele e i residui di sporco con una spazzola a setole rigide facendo attenzione a non grattare con forza. Poi, con una spazzola morbida, togliamo la polvere dalle persiane in ferro. Spazzolare le persiane in ferro con una spazzola morbida può aiutare a rimuovere lo sporco e a prevenire i graffi.

Il secondo passaggio è lavare la parte con acqua saponata neutra. Mescoliamo il sapone solido o liquido con acqua calda per creare una soluzione detergente. Passiamo tutti i listelli e gli angoli con cura. Alcune parti saranno più difficili da pulire perciò possiamo usare delle spugne un po’ ruvide per favorire l’eliminazione delle macchie.

Lasciamo riposare per qualche minuto. Passiamo una seconda volta con una spugna per rimuovere tutto lo sporco. Risciacquiamo con la canna dell’acqua, l’idropulitrice o con un secchio di acqua e un panno. Infine, passiamo uno straccio asciutto per rimuovere l’umidità residua. In alternativa, potremmo pulire con un pulitore a vapore.

Si tratta di una macchina per la pulizia che utilizza il vapore per rimuovere lo sporco e la sporcizia. Collegare il pulitore a vapore a un tubo e impostare il livello del vapore su basso o medio. Passare bene il pulitore a vapore per alcuni minuti su tutti i punti. Al termine passare un asciugamano pulito per rimuovere lo sporco e l’umidità residua.

Il plus: disinfettare

Dopo aver lavato bene le superfici possiamo dare un’ultima passata con una soluzione di aceto e bicarbonato di sodio. L’aceto è un acido leggero che aiuta a rompere lo sporco e la sporcizia. Il bicarbonato di sodio è alcalino e neutralizza l’acidità dell’aceto. Mettiamo dunque in una tazza alcuni cucchiai di bicarbonato di sodio e aggiungiamo una tazza di aceto. Mescoliamo fino a ottenere una pasta morbida.

Puliamo di nuovo le persiane di ferro con questa pasta e lasciamo riposare per qualche minuto. Quindi, strofiniamo le persiane con una spugna. Facciamolo con movimenti leggeri poiché sebbene il bicarbonato di sodio è un prodotto delicato se ci mettiamo troppa forza potremmo rischiare di graffiare la superficie e rovinare la vernice. A questo punto possiamo risciacquare con dell’acqua a temperatura ambiente e asciugare la superficie evitando di lasciare dell’umidità tra le fessure.