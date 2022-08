Nessuno lo sa, ma questi tessuti sono i migliori da usare in estate

Ci sono tessuti e tessuti! Alcuni proteggono dalle giornate fredde, mentre altri tessuti sono i migliori da indossare in estate. Se poi il caldo raggiunge picchi da record, come in questa estate, allora l’ideale è utilizzare i capi più adatti, che ci regalino un po’ di comfort. Vuoi scoprire cosa mettere durante le giornate torride di agosto?

Ecco i tessuti migliori da usare in estate

I tessuti migliori per l’estate sono quelli traspiranti, che lasciano respirare la pelle e non provocano irritazioni cutanee. Quando fa molto caldo tendiamo a stressare maggiormente la pelle. Per contrastare il sudore o dopo una giornata al mare, usiamo deodoranti e creme idratanti a volontà. Per questa ragione è essenziale scegliere i tessuti migliori da usare in estate, per non irritare la pelle ancora di più.

Ti potrebbe interessare: Nessuno lo sa ma ecco un trucco per pulire le persiane di ferro: incredibile

Dimentica le t-shirt in fibre sintetiche che non lasciano respirare la pelle e centellina l’utilizzo del nylon. Durante la bella stagione bisognerebbe indossare molto cotone. È di certo il tessuto più usato, perché traspirante e assorbente: mantiene la pelle fresca e asciutta. In estate la biancheria intima dovrebbe essere sempre in cotone!

Un’ottima alternativa al cotone è il lino. Proprio come il cotone, anche questo tessuto è naturale, traspirante e assorbente, l’ideale da indossare nelle giornate particolarmente afose. È piacevolmente morbido a contatto con il corpo, igienico e anallergico, non causa quindi fastidiose irritazioni cutanee. L’unico difetto che ha il lino è quello di stropicciarsi con facilità e di perdere la piega.

Tra i tessuti migliori da usare in estate non può mancare la seta. Si tratta di una fibra naturale delicata, pregiata e per questo più costosa. Eppure, quando fa molto caldo il tuo guardaroba dovrebbe contenere almeno un abito da sera in seta. Come tessuto piuttosto fino e leggero, permette al corpo di rimanere fresco a una temperatura costante.

Non l’avresti mai detto, ma anche la lana è un tessuto magnifico da indossare in estate. Nel deserto del Sahara i Tuareg vestono capi in lana per proteggersi dal caldo. Può sembrare strano a noi che non siamo abituati, eppure è una scelta intelligente.

La lana è in assoluto il miglior tessuto capace di isolare dal freddo e dal caldo. Assorbe molta umidità, senza trasmettere la sgradevole sensazione di bagnato. È traspirante e antibatterica, contrasta i cattivi odori. Esistono in commercio capi di lana fresca, un tessuto più leggero rispetto a quello che usiamo in inverno, adatto all’estate.