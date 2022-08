Oroscopo domani Paolo Fox, 10 agosto 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox mercoledì 10 agosto 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani Paolo Fox, 10 agosto: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai primi quattro segni dello zodiaco!

Oroscopo domani: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai cominciare ad affilare gli artigli e a prepararti a nuove battaglie da affrontare a suon di polemiche e discussioni. Per te è sempre molto difficile farti scivolare le cose addosso, specie quando si tratta di calunnie nei tuoi confronti. Certe volte sei proprio tu, anche se non ne sei consapevole, a stuzzicare l’altro. Non arrabbiarti per tutti e tuto.

Previsioni astrologiche domani: Toro

Domani potrai iniziare a recuperare piano piano. Le stelle ti incoraggiano a parlare chiaro con tutti. D’ora in avanti sarai bianco o nero: se una persona ti farà stare bene la frequenterai, altrimenti addio. Chi è interessato a una persona, dovrebbe sfruttare questo giorno per farsi avanti. La presenza di Marte nel segno ti rende più sicuro e determinato a superare ogni difficoltà. Stai tirando fuori una crescente ribellione, un’intolleranza verso chi vuole limitarti o condizionarti.

Previsioni domani Paolo Fox: Gemelli

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani dovrai sforzarti di uscire da questo loop di tensioni, di negatività. Chi è solo da tempo dovrebbe rimettersi in gioco: queste giornate favoriscono i nuovi incontri. Basta che tu abbia la consapevolezza che una storia nata in poco tempo non debba per forza durare tutta la vita, sennò resterai deluso. Un consiglio? Cerca qualcuno che sia molto diverso da te.

Oroscopo domani: Cancro

Domani la Luna ancora in opposizione potrebbe causare ancora delle difficoltà. Sarai spinto a pensare di più a te stesso, specie se di recente ha avuto problemi sul lavoro o legati alla forma fisica. Quasi tutti i nati in Cancro sentono crescere la necessità di un cambiamento radicale a livello professionale. Chi ha dovuto affrontare molte spese per la casa, adesso potrebbe essere un po’ preoccupato per il futuro. Cerca di non riversare questa agitazione interiore in amore, non farti venire troppe perplessità.