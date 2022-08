Oroscopo domani Paolo Fox, 10 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, mercoledì 10 agosto 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 10 agosto: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai nuove idee vincenti, non vorrai sottovalutare nessun tipo di progetto per il futuro. Finalmente hai tutte le risorse per tornare a essere protagonista assoluto della tua vita. Cerca di non trasformare questa ritrovata forza in presunzione o egocentrismo. Non trascurare la presenza degli altri! Fra pochissimo Venere raggiungerà il tuo segno e ti aiuterà ancora di più a spiccare. Da qui in avanti le persone cadranno ai tuoi piedi, sedotte dalla tua positività e dal tuo carisma.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani potrai gradualmente recuperare grazie alla Luna ancora in trigono. Questo anche perché a quanto pare sei riuscito a rinunciare a una situazione che ti faceva stare male. Sei riuscito a dire la tua, a fare come vuoi tu e adesso non sei più disposto a girarti indietro. Ora non vuoi più perdere tempo inutilmente, perché hai un mucchio di progetti per l’autunno da portare avanti. In amore dovresti cercare di metterci più impegno e attenzione.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani sarai ancora un po’ suscettibile, facilmente irritabile, con la risposta pronta se qualcuno ti provocherà. La Luna in aspetto contrario potrebbe rafforzare la tua sensazione che nella tua vita stiano entrando solo tanti scocciatori. In amore, chi ha avuto una crisi di coppia, dovrà avere doppia prudenza. La tua più grande difficoltà ora è riaffermare la tua identità, trovare nuovi traguardi di lavoro da raggiungere, anche se al momento non s’intravedono. Non dipendere troppo dal giudizio degli altri!

Oroscopo domani: Scorpione

Domani comincerà una fase che ti porterà novità interessanti, specialmente per chi ha un’attività professionale creativa. Cambiamenti all’orizzonte. Concentrati su qualsiasi idea, ispirazione o progetto emergerà, sperimenta, proponi. In questi giorni stia affrontando più spese che entrate, ma il tuo settore economico sarà sempre più in fermento. Tra poco Venere diventerà contraria e tu dovrai usare più cautela e chiarezza in amore.