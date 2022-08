Se non vuoi insetti in balcone, controlla di non avere queste piante

Se non vuoi fare i conti con una miriade di insetti sul balcone di casa, dovresti evitare di coltivare alcune particolari piante. Come esistono specie botaniche nostre alleate, perché svolgono una naturale azione repellente nei confronti degli insetti, altre piante li attraggono. Vuoi dire stop a insetti e parassiti in balcone? Ecco le piante che dovrai evitare di coltivare.

Non vuoi più insetti sul balcone? Evita queste piante

Se sei stanco di combattere le invasioni di insetti molesti sul balcone di casa, dovrai dire addio ad alcune piante, forti attrazioni per questi ospiti molesti. Molti insetti e parassiti sono attirati dalle foglie e dai fiori di alcune piante, e non stiamo parlando delle graziose farfalle o delle preziose api! Ecco una lista di piante che dovresti evitare di coltivare sul terrazzo, se non vuoi più insetti nei dintorni di casa.

La salvia emana un aroma intenso che può attirare la cimice carabiniere, una cimice rossonera che sebbene si innocuo, per l’uomo e per le piante, può diventare molesta. Questo genere di cimici hanno l’abitudine di aggregarsi in primavera ai piedi dei tronchi di alberi esposti al sole. Oltre alla salvia, prediligono i tigli, le malvaceae, gli oleandri, i noccioli, gli ibiscus.

Se non sopporti i grilli e le mantidi religiose dovresti evitare di coltivare la calla, nonostante sia tra i fiori più belli d vedere. Se hai un’invasione di formiche sul balcone, è molto probabile che ci siano piante attaccate da afidi, da cocciniglie oppure da psille. Le formiche, infatti, sono letteralmente golose di una sostanza zuccherina, la melata, rilasciata da questi parassiti.

Gli afidi colpiscono volentieri le rose, per succhiarne la linfa. Adorano i carciofi, i pomodori, le zucchine, i ravanelli, le cicorie, le leguminose e le lattughe. Le cocciniglie amano le piante legnose, come gli agrumi, la robinia e la ginestra. L‘alloro è un incredibile attrattore per le psille. Se non vuoi questi insetti sul balcone, dovresti evitare di coltivare queste piante.

Piante che allontanano gli insetti

Vuoi scoprire quali piante coltivare sul terrazzo per tenere distanti gli insetti da casa tua? La borragine è una pianta erbacea nota per allontanare i fastidiosi insetti, oltre a decorare i balconi co i suoi fiori blu-violetto. La lavanda emana un piacevole aroma detestato dai piccoli e molesti invasori estivi, così come il geranio. Anche il nasturzio può svolgere il doppio compito di abbellire i terrazzi e tenere lontano gli insetti.

Fra le piante aromatiche che puoi coltivare sul balcone, per allontanare gli insetti ci sono il basilico, la menta, l’eucalipto, il timo, il rosmarino, la melissa e l’alloro. Repellenti naturali sono anche la petunia, la monarda, l’erba gatta, tanto amata di nostri animali domestici.