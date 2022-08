Soprattutto in estate, con le belle giornate, si tende a stare di più all’aperto. Vengono quindi ripresi i tavoli da esterno, magari per cenare o semplicemente per un aperitivo in compagnia. Il problema del tavolo da esterno è che si sporca facilmente, dato che si trova all’aperto e quindi a contatto con molti più agenti atmosferici rispetto ai mobili interni.

Prima di usarli quindi, bisogna pulirli nel modo giusto, sia per un fattore estetico, ma anche per la nostra salute. Andiamo quindi a vedere cosa fare e con cosa pulire i nostri tavoli.

Tavolo da esterni: ecco come pulirlo nel modo più efficace

Se il vostro problema sono le macchie, il rimedio più affidabile ed efficace può essere l’aceto di vino bianco.

Adoperarlo è un gioco da ragazzi. Basta versarne all’incirca mezzo bicchiere in un litro d’acqua, dopodiché si miscela e poi si lascia riposare il tutto per un due o tre minuti.

Passati i due o tre minuti, non avrete che da bagnare un panno con questa soluzione oppure riempire uno spruzzino. Dopo aver pulito, occorre sciacquare bene tutte le superfici e poi lasciare che la sedia o il tavolo si asciughino al sole.

Un altro rimedio pratico ed efficace per pulire i “mobili” da giardino in plastica può essere il classicissimo sapone di Marsiglia, anche se va avvertito che spesso i prodotti commerciali che vanno sotto questo nome non sono in realtà saponi, ma detersivi. Ma per il nostro la distinzione è puramente accademica.

Pure in questo caso la procedura è semplicissima. Si prende un litro d’acqua e ci si scioglie dentro del sapone di Marsiglia, dopodiché si passa il liquido in uno spruzzino e con quello si vaporizza la soluzione sopra a sedie e tavoli.

La pulizia, come al solito, richiede un minimo di olio di gomito: il che significa che si devono pulire le superfici con una spugna e poi sciacquare per bene e poi, come prima, lasciare asciugare all’aria e al sole.

Quindi se seguirete questi piccoli consigli, avrete dei tavoli e delle sedie come nuove e senza macchie, pronte per la vostra cena all’aperto o per il vostro aperitivo con amici.