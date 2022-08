Il Telepass costituisce la tradizionale forma di pagamento automatizzato presente in tutte le autostrade e tangenziali del paese, attraverso l’implementazione presente presso i caselli autostradali, in funzione di automatizzazione. Si tratta di uno strumento che fin da subito ha riscosso un grande successo presso la popolazione italiana in quanto il tutto è gestito attraverso un sistema di abbonamento oramai piuttosto differenziato che funge attraverso due dispositivi principali: un box di plastica che contiene un transponder, che viene fornito al cliente al momento della sottoscrizione al servizio, che è adibito alla comunicazione ed al riconoscimento del veicolo da parte del ricevitore, presente invece all’interno del casello autostradale Telepass.

Telepass, ricordati di abbinare una targa: ecco cosa rischi se non lo fai

Il funzionamento è relativamente semplice ed è cambiato poco dagli anni 90, periodo in cui il servizio ha iniziato a diffondersi a macchia d’olio. Al momento del passaggio del veicolo munito del box, il ricevitore “percepisce” la presenza del transponder e calcola l’importo del pedaggio che sarà poi calcolato dall’abbonamento. Il sistema di riconoscimento “di base” è quello del sistema ad infrarossi che segnala attraverso dei segnali acustici la presenza e l’avvenuto “calcolo” del pedaggio, che è sostanzialmente anche quello che permette alla “sbarra” di alzarsi.

Se questo non riesce il segnalatore “legge” la targa e cerca la corrispondenza con il transponder associato. Infatti ad ogni abbonamento va obbligatoriamente associata almeno una targa di un veicolo per permetterne il riconoscimento, operazione fattibile attraverso l’app Telepass, oppure un qualsiasi punto blu presente sul territorio nazionale italiano.

Il Telepass prevede al massimo 2 targhe associate ad ogni abbonamento, che possono essere cambiate in ogni momento proprio attraverso l’app Telepass per smartphone.

Se non si associa almeno una targa al proprio abbonamento il sistema non potrà verificarne l’associazione, ed in questo caso viene calcolato un pagamento maggiore da parte del sistema, corrispondente alla tratta più lunga. Tuttavia possono essere anche calcolate delle vere e proprie multe che partono da 85 euro.