Come molte “rivoluzioni” legate all’ambito economico, anche quella portata da Bitcoin non è risultata realmente percepibile fin dal principio, in quanto la valuta sviluppata da Satoshi Nakamoto, un tutt’ora non meglio precisato programmatore che ha sviluppato Bitcoin alla fine dello scorso decennio ha impiegato qualche anno per essere “compresa” in tutti i sensi. Bitcoin ha avuto il merito (ma per molti il demerito) di mettere a disposizione una nuova forma di risorsa economica, spesso associata ad un tipo di denaro elettronico che tuttavia non è considerabile tale, inaugurando quindi l’idea della criptovaluta.

Bitcoin infatti come tutte le criptovalute nate successivamente non è considerabile una valuta economica tradizionale perchè non è regolamentata e controllata direttamente da alcuna forma di autorità, ma che al contrario funge attraverso un sistema decentralizzato gestita da in genere una blockchain, una sorta di enorme database di transazioni finanziarie pubbliche. Il funzionamento può agire esclusivamente attraverso la crittografia, e Bitcoin viene ancora considerata la “madre” di tutte le crypto.

Bitcoin, quanto varrà il mese prossimo? Ecco le previsioni pazzesche

Il concetto di criptovaluta ha iniziato a diffondersi dall’inizio degli anni 2010, edha raggiunto il picco massimo lo scorso anno, quando un singolo token di Bitcoin (BTC) ha sfiorato i 70 mila dollari statunitensi. Il concetto di valuta basata su crittografia rende comunque molto volatile e variabile il valore viene determinato dalla domanda e dalla richiesta di una criptovaluta.

Oggi Bitcoin è valutato poco più di 23 mila dollari statunitensi, e appare in ripresa dopo essere andato “sotto” i 20 mila dollari. Secondo Mike McGlone, importante esponente di Bloomberg Intelligence adesso potrebbe essere il momento giusto per investire sia su Bitcoin che su Ethereum, visto che il mercato presenta delle condizioni favorevoli. Il “tetto” secondo McGlone per l’ultimo semestre del 2022 dovrebbe essere attorno ai 40 mila dollari, ossia il valore previsto dagli analisti che supportano questa tendenza.