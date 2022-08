Il bucato rappresenta una routine che inevitabilmente tende ad accomunare tutti, in quanto ogni individuo che vive in un contesto sociale “normale”, perchè banalmente tutti dobbiamo indossare vestiti puliti ogni giorno. Il bucato è un termine piuttosto antico, che deriva dal franco antico e che probabilmente fa riferimento alla parola bukòn che significava proprio lavare, viene solitamente associato al lavaggio in lavatrice ma anche quello a mano, comunque molto più “all’avanguardia” rispetto a pochi secoli fa. Da oltre un secolo infatti viene largamente utilizzata la lavatrice meccanica che semplifica molto il tradizionale lavaggio, grazie anche a prodotti detergenti sempre più avanzati. Siamo solitamente portati ad associare il buon profumo al pulito, come fare per ottenere un bucato profumato?

Bucato profumato: ecco alcuni consigli per mantenere il profumo più a lungo

In generale bisogna fare attenzione in primis alla lavatrice, che deve essere di tanto in tanto (almeno due volte al mese) “pulita” anch’essa perchè naturalmente è a contatto con diverse tipologie di sporco: è sufficiente riempire il cestello di acqua sufficientemente calda al quale andrà aggiunto circa 300-400 ml di aceto bianco a lavatrice vuota (la soluzione deve “agire” per almeno 20 minuti prima di avviare l’elettrodomestico), così da eliminare tutte le tracce di cattivi odori che possono persistere dopo i lavaggi.

Consigliabile sempre fare uso di detergenti biologici perchè non contengono agenti chimici troppo aggressivi, e di non esagerare con il dosaggio. Anche il carico non deve essere troppo importante in quanto una lavatrice troppo piena difficilmente riuscirà a lavare correttamente tutti gli abiti.

L’olio essenziale di lavanda, aggiunto in poche gocce direttamente nel cestello, riduce la comparsa eventuale di muffe.

Ricordarsi di separare sempre gli abiti particoalarmente sporchi da quelli meno sporchi, e in caso di macchie particolarmente maleodoranti è sempre consigliabile pretrattarle anche utilizzando una soluzione composta da acqua e bicarbonato di sodio.