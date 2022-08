Il Canone Rai è una di quelle cose che tende ad unire il pensiero comune di quasi tutti gli italiani, che nel caso specifico della tassa televisiva è tendente al fastidio se non addirittura al disprezzo vero e proprio. Quello che definiamo come Canone Rai infatti non è altri che una forma di tassa vera e propria e non un pagamento facoltativo come è stato percepito per molto tempo, bensì un’imposta indispensabile sia per il servizio televisivo nazionale ma anche e sopratutto per lo stato, che a sua volta detrae da ogni pagamento annuo una percentuale consistente.

Canone Rai, quant’è l’importo del 2022? La risposta è sconvolgente

Anche se molti rumors parlano ogni anno di una possibile abrogazione del Canone Rai, che esiste comunque in molti paesi europei (ma non tutti) e “costa” cifre maggiori, lo stato non può fare a meno degli importi corrispondenti, che comunque non sono sufficienti a finanziare lo sforzo pubblico. Questo perchè anche se dal 2016 il Canone è stato inserito nella bolletta della luce, opportunamente dilazionato in 10 rate da 9 euro l’una per altrettanti mesi dell’anno, per un totale di 90 euro.

Questo importo è lo stesso proprio dal 2016, quando il governo Renzi sviluppato questa modalità che ha indubbiamente aumentato le entrate ma ha comunque reso la Tassa televisiva ancora più indigesta perchè “nascosta” sulla bolletta. Ancora oggi comunque il Canone Rai viene pagato regolarmente solo da 1/3 della popolazione italiana, un grande passo in avanti rispetto al passato in ogni caso.

Per tutto il 2022 l’importo resta di 90 euro calcolato su base annua, ma è sicuro che dal prossimo anno il Canone Rai ritornerà ad esistere sotto forma di pagamento non può rateizzato ma separato, anche se non è stato ancora ufficializzato o comunicato il comparto novità in tal senso. Secondo alcuni potrebbe essere riorganizzato e ritornare ad essere pagato attraverso il consueto bollettino oppure direttamente sulla dichiarazione dei redditi. Sicuramente le novità saranno comunicate attraverso comunicazioni ufficiali nei prossimi mesi.