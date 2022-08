I contesti di crisi “obbligano” l’esecutivo di turno ad agire attraverso varie forme di riequilibratura per le varie categorie di cittadini e lavoratori del paese, ciò è risultato evidente durante il periodo della pandemia, con lo sviluppo di un numero particolarmente cospicuo di bonus di natura anche molto varia, che sono stati concepiti per aiutare le categorie maggiormente messe in difficoltà dal contagio. Con il virus maggiormente sotto controllo, la condizione non è migliorata, sopratutto a causa della situazione energetica evidenziata ancora di più dalla guerra in Ucraina, che ha irrigidito i rapporti commerciali, influenzando i costi e aumentando i livelli di inflazione. Ecco perchè in questi momenti lo stato ha già deciso di ridurre la spesa attraverso l’istituzione di vari “bonus“, oltre ad aumenti in busta paga.

Chi avrà gli aumenti in busta paga? Ecco la risposta. “Pazzesco”

Con il Decreto Aiuti Bis, firmato ufficialmente alcuni giorni prima della “caduta” del governo Draghi infatti sono stati decisi alcuni provvedimenti che hanno portato ad una busta paga sensibilmente più alta per diverse categorie di lavoratori.

Da dove arrivano questi importi maggiori? Tra le altre cose, attraverso un nuovo taglio del cosiddetto cuneo fiscale, in sostanza si tratta della somma delle imposte dirette e indirette e dei contributi previdenziali che incidono sul costo del lavoro, sia dal lato delle aziende o datori di lavoro, sia da quello dei lavoratori subordinati, professionisti ed autonomi.

Un taglio di queste “tasse” porterà quindi a un incremento delle buste paga nell’ultimo semestre del 2022, proporzionato al reddito. Gli importi fino a 8000 euro calcolati su base annua dovrebbero percepire poco meno di 10 euro in mese, mentre chi guadagna circa 20 mila euro potrà contare su un incremento in busta paga di circa 15 euro al mese (quindi circa 90 euro per il periodo complessivo da qui a dicembre).

In generale il taglio del cuneo fiscale di cui al provvedimento del Governo è più significativo rispetto ai piani iniziali.