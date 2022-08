L’enorme varietà delle piante in tutto il mondo risulta evidente in ogni aspetto che caratterizzano queste forme di vita, a partire dalle radici, fino alle foglie e agli (eventuali) frutti. Ogni tratto evidenzia una capacità di adattamento spesso protratta per millenni se non milioni di anni, così da sviluppare caratteristiche uniche e compatibili con l’habitat di riferimento. Quasi tutte le piante per riprodursi utilizzano sistemi come la semina oppure l’ausilio di animali come le api, ma fin dall’antichità il sistema di riproduzione e coltivazione tramite talea è quello che si avvicina di più al concetto di clonazione per le piante. Riprodurre una specie semplicemente utilizzando un frammento, come un ramo, della pianta originale permette di limitare al massimo le differenziazioni dell’esemplare che avrà radicato. Ma non si tratta di un’operazione banale, ecco qualche trucco.

Coltivazione per talea: ecco come funziona e tutti i trucchi

La talea infatti nella maggior parte dei casi risulta essere un modo semplice ed efficiente per sviluppare una nuova pianta utilizzando un ramo o un frammento oppurtunamente interrato. Per far radicare è essenziale ricordarsi di alcuni punti.

