La specie umana è classificabile come “animale sociale”, in quanto fin dalle prime “apparizioni” sulla Terra, la nostra specie ha una spiccata capacità di interagire con i propri simili, caratteristica che ha portato tra le altre a diventare la specie “dominante” sotto quasi ogni punto di vista. Quasi tutti abbiamo un rapporto molto diversificato con le persone che conosciamo, e al netto delle naturali differenze, esistono personalità che sembrano essere più gradevoli da avere accanto. Spiritosi, alla mano, gentili e disponibili sono solo alcune delle caratteristiche che possono rendere un profilo gradevole. Quali sono i segni che meritano questa nomenclatura secondo lo zodiaco?

Ecco i 3 segni più “gradevoli” secondo lo zodiaco. Conoscerli è un piacere!

Leone

Si tratta di una personalità che è difficile definire con un termine preciso, ma “alla mano” sicuramente risulta calzante. La principale caratteristica del Leone è l’adattabilità ai differenti contesti, dote che lo portano ad intrattenere momenti proficui praticamente con tutti. Hanno solitamente un carattere che incoraggia il buonumore.

Scorpione

Costituisce un buon connubio tra la razionalità ed il “mistero”. Scorpione infatti non si espone mai completamente e non lo fa mai dall’inizio. E’ interessante da scoprire proprio perchè fornisce indizi sulla propria personalità ma raramente annoia l’interlocutore di turno.

Capricorno

Rude all’inizio, ma molto efficiente ed affidabile, Capricorno è un profilo che raramente appare “fuori controllo” e per questo da l’impressione di essere molto solido ma anche estremamente bravo ad ascoltare. Bisogna solo superare un po’ di resistenze che sono percepibili all’inizio, in quanto Capricorno è un profilo un po’ arido in principio.