Non tutti abbiamo la stessa idea di umorismo e capacità di ridere, essendo questo fattore il risultato di numerose dinamiche che sono sopratutto caratterizzate dal nostro profilo caratteriale. Quasi tutto può scatenare il buonumore e può strapparci un sorriso, dipende dalla persona che abbiamo davanti, dalla situazione e dalla nostra sensibilità. La capacità di elargire buonumore risultando anche complici e quindi “stare al gioco” è spesso considerabile spiritoso. Il termine definisce la capacità di far ridere in modo raffinato, spesso facendo ricorso al sarcasmo. Essere spiritosi non è da tutti, ecco perchè lo zodiaco lo rende evidente: quali sono i segni più spiritosi di tutti?

Ecco i 3 segni più spiritosi secondo lo zodiaco. Li conosci?

Gemelli

Naturalmente portati al dialogo, Gemelli risultano essere simpatici a quasi tutti, ma non amano essere considerati alla stregua dei giullari. La loro capacità di avere la battuta pronta li rende molto ironici e immediatamente “complici” all’interno di un contesto umoristico.

Sagittario

Il segno del Sagittario è un vero “maestro” nel saper far emergere un po’ di leggerezza anche nei momenti pesanti. Non è mai inopportuno ma spesso il suo essere spiritoso riesce ad alleggerire condizioni di stress, come può accadere ad esempio sul posto di lavoro.

Leone

Non è il tipo da battuta raffinata, ma sa stare al gioco e fa realmente il possibile per rispondere “presente” quando percepisce un contesto divertente. Anche se deve fare ricorso all’autoironia e deve scherzare su se stesso, Leone è completamente a proprio agio e riesce a far provare la stessa sensazione anche agli altri.