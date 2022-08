Quasi tutti siamo portati ad intraprendere delle relazioni sentimentali nella vita, e solitamente ogni esperienza è “cosa a se”. Come impariamo a conoscere fin dalla giovinezza, un rapporto d’amore non è mai uguale ma viene influenzato da una serie di fattori, e quando questo cessa di esistere si usa dire in maniera anche retorica che la colpa è di ambo i rappresentanti. In realtà raramente questo è vero, e per vari motivi alcune personalità sembrano essere coloro che troncano il rapporto, piuttosto che essere lasciati. Quali sono i segni che lasciano il partner con più frequenza?

Ecco i segni zodiacali che lasciano con più frequenza il partner. Li conosci?

Scorpione

Scorpione ha bisogno di stimoli, e finchè lì ha, è un profilo appassionato e che difficilmente “perde pezzi” di entusiasmo nel corso del tempo. Però la controparte deve fare altrettanto, in q uanto Scorpione detesta il concetto di routine, e si annoia molto presto. La perdita di entusiasmo li porta quindi a troncare relazioni anche ancora teoricamente vive.

Cancro

“Non sei tu, sono io” è una frase che provoca reazioni non composte ma che evidenzia il modo di lasciare del Cancro, che semplicemente perde la testa per cose sempre diverse, e che è portato quindi a lasciare piuttosto che essere lasciato. Cancro infatti non si applica realmente alle proprie storie d’amore, risultando quindi instabile.

Ariete

Non sopporta la routine, un po’ come Scorpione ma Ariete ne è quasi ossessionato. Non è mai completamente soddisfatto dalla relazione e questo porta il segno a manifestare una forma di intolleranza e un’indolenza anche spesso difficile da giustificare.