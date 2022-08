Ecco la lista degli alberi da frutto anti smog per eccellenza

Esistono alberi da frutto che, oltre a produrre frutti deliziosi, riescono a pulire l’aria dallo smog e dagli agenti inquinanti. Vivere nei pressi della città ha i suoi vantaggi in fatto a comodità e servizi, ma ci espone ogni giorno a un’aria satura di polveri sottili pericolose per la salute. La natura, come sempre, ci viene in soccorso, offrendo una soluzione a ogni problema, anche a quello dell’inquinamento.

Alberi da frutto anti smog per eccellenza

Piante e alberi sono i nostri più preziosi alleati. Non solo decorano gli spazi aperti, ci regalano fiori incantevoli e frutti deliziosi, come gli alberi da frutto. Sono letteralmente dei filtri per l’aria. Attraverso al processo di fotosintesi clorofilliana assorbono l’anidride carbonica e producono ossigeno. Le loro foglie, i rami e il tronco, possono trattenere gas inquinanti e particolato atmosferico.

Di recente alcuni studi hanno dimostrato che esistono alcuno alberi da frutto che sono prodigiosi antismog. Perché se è vero che tutte le piante possono contrastare l’inquinamento, ci sono esemplari più robusti e adatti a farlo rispetto ad altri. Ecco la lista dei migliori alberi da frutto antismog che potresti coltivare in giardino.

Gelso nero

Il gelso nero, oltre a essere un bellissimo albero da frutto, può diventare un prezioso alleato per contrastare l’inquinamento del suolo e dell’aria. I suoi rami sono in grado di assorbire una grande quantità di CO2, monossido di carbonio, anidride solforosa, cloro e acido fluoridrico presenti nell’aria. Le radici, invece, mentre si diffondono nel terreno, possono ripulire il suolo da innumerevoli agenti inquinanti.

Ginco (Gingko biloba)

Un albero molto antico che, quando raggiunge i 15/20 anni, comincia a produrre in autunno piccoli frutti rotondi e marroni. Oltre ai frutti, però, il ginco è in grado di assorbire fino a 2.800 chili di CO2 nell’aria. Può proteggere il contesto intorno dallo smog, da gas e polveri sottili, perfino dall’afa estiva.

Ciliegio selvatico (Prunus avium)

Chiamato anche ciliegio dolce o ciliegio degli uccelli, perché produce frutti dolci di cui i volatili sono ghiotti, il ciliegio selvatico è l’albero perfetto da coltivare in giardino. Si adatta a diversi tipi di clima, anche se non tollera le gelate invernali, e regala frutti deliziosi. Non solo! Il prunus avium può catturare fino a 2.200 chili di CO2 nell’aria.

Sambuco

Un arbusto coltivato molto spesso a scopo ornamentale, il sambuco produce frutti a grappolo di colore rosso, ricchi di vitamina C. La sua natura rustica lo rende adattabile a diverse condizioni, anche se predilige un terreno fresco, drenato e umido in superficie. Non solo è in grado di resistere bene, se piantato nelle zone altamente inquinate, ma svolge il ruolo di potente antismog naturale.