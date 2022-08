Ecco un trucco per sbiancare i capi in modo naturale, anche in lavatrice

Sbiancare i capi in modo naturale è più semplice di quanto credi. Ti basterà utilizzare alcuni ingredienti di uso quotidiano che probabilmente conservi già in casa. Se imparerai ad adottare un semplice trucco, potrai dire addio alla candeggina o altri prodotti che possono sciupare i tuoi panni.

Sbiancare i capi in modo naturale: il rimedio casalingo

Lavaggio dopo lavaggio i capi bianchi tendono a ingiallirsi e ingrigirsi inevitabilmente, fino a perdere il candore originale. Ti è mai capitato di dover buttare via a malincuore una camicia a cui tenevi, perché ha perso il suo candore? Il colletto è diventato più scuro, gli aloni di sudore non sono andati più via. Sai bene anche tu che la candeggina, oltre a essere un prodotto inquinante, può indebolire i tessuti fino a danneggiarli.

Quello che non sai è che esiste un trucco, semplice ed economico, per sbiancare i capi in modo naturale. Dovrai utilizzare due semplici ingredienti, di quelli che si usano normalmente nelle pulizie domestiche, e preparare uno sbiancante fai-da te.

Bicarbonato di sodio e sapone di Marsiglia: ecco il trucco!

Il bicarbonato di sodio è il santo Graal di tutte le casalinghe, un alleato prezioso nelle pulizie di casa. Se utilizzato per sbiancare i capi, può assorbire i cattivi odori, anche quello persistenti come il sudore, e ammorbidire i tessuti. Il sapone di Marsiglia è un ingrediente delicato e naturale, efficace nell’eliminare aloni, macchie e residui di unto. Inoltre, rende il bucato soffice e profumato a lungo, perfetto sia per i capi delicati, sia per sbiancare lenzuola, strofinacci e asciugamani.

Realizzare uno sbiancante fai da te con questi due prodotti è davvero facile. Ti basterà unire 2 cucchiai di bicarbonato di sodio con 60 grammi di sapone di Marsiglia grattugiato. Per un risultato ancora più potente, potrai aggiungere 50 ml di aceto bianco o, in alternativa, aceto di mele. Versa gli ingredienti in una pentola con acqua calda e lascia scaldare la miscela a fuoco moderato per almeno dieci minuti.

Non appena comincerà ad apparire della schiuma sarà il segnale per spegnere la fiamma. Un’ultima mescolata e il tuo smacchiatore completamente naturale sarà pronto per essere utilizzato. Potrai usarlo per sbiancare i tuoi capi a mano, mettendoli in ammollo per una notte intera, oppure aggiungendolo in lavatrice. Una volta che avrai ritirato il bucato, i tuoi capi saranno di nuovo candidi e brillanti come nuovi!