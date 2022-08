Fai queste 2 cose dopo aver lavato le lenzuola: incredibile

Dopo aver lavato le lenzuola pensi di aver terminato l’azione pulente? No! Per far sì che i tessuti durino dovrai fare qualcos’altro. Conosciamo tutti la magnifica sensazione avvolgente che si prova quando ci si infila nel letto appena lavato e lo si sente così morbido contro la pelle… Aaaahhh! È una sensazione così piacevole.

Tuttavia, ogni relazione ha le sue sfide e questo discorso vale anche con le nostre lenzuola. Mantenere lenzuola pulite, fresche e senza macchie non è proprio facile, ma se si seguono alcune semplici regole su come conservarle dopo il lavaggio e su come lavarle correttamente, dureranno più a lungo. E il nostro riposo notturno ne guadagnerà.

Cambiare delle lenzuola una volta alla settimana

La maggior parte di noi cambia le lenzuola una volta al mese, e questo è un grosso errore, soprattutto in estate. Il letto non è solo un luogo dove ci si sdraia per dormire. A volte, lo usiamo per distenderci durante il giorno, per leggere un buon libro o per guardare un film alla TV o al computer. Non disdegniamo neanche mangiare seduti sul letto.

Non sorprende quindi che le lenzuola siano piene di batteri, macchie e odori. Cambiando le lenzuola una volta alla settimana, si mantiene il letto fresco e pulito. Inoltre, in questo modo ci assicuriamo di prolungare la durata di vita delle lenzuola e del materasso in quanto manteniamo elastiche le fibre del tessuto.

Per fare in modo che le fibre siano sempre elastiche bisogna utilizzare un detergente non troppo aggressivo. Lavare le lenzuola non è come lavare un qualsiasi capo di abbigliamento. Questo perché le lenzuola non solo sono molto grandi, ma sono anche molto spesse. Se per lavare le lenzuola si usa la stessa quantità di detersivo che si usa per lavare un paio di jeans, le lenzuola non saranno igienizzate.

L’acqua verrà poi risucchiata nelle fibre delle lenzuola e le farà sgualcire. Per evitare questo inconveniente, utilizziamo la metà del detersivo che usereste per un normale carico di biancheria. Di contro, se la quantità di detersivo utilizzata è troppo bassa, le lenzuola non saranno abbastanza igienizzate. Cerchiamo di trovare il giusto compromesso.

Dopo aver lavato le lenzuola: 2 cose da fare

Per far durare a lungo le lenzuola uno dei metodi più efficaci è girare il materasso. Può sembrare che non ci sia un collegamento logico e invece ci sbagliamo. Il nostro materasso va girato regolarmente e preferibilmente a ogni cambio di lenzuola. È il modo migliore per prevenire l’accumulo di muffa e acari della polvere. Ruotiamo sopra e sotto e cambiamo lato al cambio di stagione appropriato.

Abbiamo lavato le lenzuola ed eliminato tutte le pieghe. Ora viene la parte più importante del processo: asciugare le lenzuola. Se non asciughiamo bene le lenzuola, ci ritroveremo con delle tracce di umidità che a lungo andare rovineranno le fibre del tessuto con le quali è composta la biancheria da letto. Per asciugare bene le lenzuola, si possono utilizzare due metodi: l’asciugatura in asciugatrice o l’asciugatura all’esterno quando fa più caldo e c’è vento.