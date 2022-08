Quasi ogni persona almeno superficialmente vuole essere trattata con onestà e schiettezza, ossia la tipica franchezza di chi dice le cose “in faccia”. Ma il complesso apparato sociale ci porta a fare i conti con dinamiche che sopratutto nell’età adulta ci “costringono” a scendere a compromessi e non essere sempre troppo “brutalmente” schietti. Insomma, bisogna trovare un equilibrio tra l’essere sinceri ma non inopportuni e maleducati. Alcuni uomini, secondo lo zodiaco, hanno la prerogativa di essere molto schietti seppur in modo diversificato. Quali sono secondo lo zodiaco?

Gli uomini più schietti dello zodiaco. Direttissimi!

Leone

La schiettezza del Leone è percepibile sopratutto nell’ambito delle nuove amicizie, dove quest’uomo diventa “trasparente”, quindi riesce ad essere molto schietto anche se parla molto poco. Per questo sopratutto all’inizio tende a fare gaffes “scusandosi” ed autoassolvendosi proprio perchè si considera molto onesto e spontaneo. Però a volte esagera abbastanza e non sempre risulta “perdonabile”.

Vergine

Critico, a volte anche in modo “brutale”, l’uomo Vergine mette al primo posto quasi sempre la sincerità anche se questa può fare male. Non conosce il termine “giro di parole” e diplomazia quando deve esprimere un concetto, è difficile da interpretare male, di contro costituisce un segno che a volte si trova a litigare in quanto troppo diretto.

Capricorno

Meglio una brutta verità di una confortante bugia, Capricorno non è assolutamente un segno diplomatico che riesce a farsi comprendere per vie traverse. Se una cosa non gli sta bene, lo dice o lo fa capire in modo così diretto che sembra “sbattuto in faccia”.