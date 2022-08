Il termine retorica proviene da una definizione molto antica, e sta ad indicare un’azione, solitamente una parte del linguaggio parlato, che non ha come obiettivo principale proporre attivamente un’idea quanto più sviluppare reazioni da parte di ascolta. Spesso infatti è utilizzato da politici, figure di riferimento, ma anche intellettuali e filosofi. La retorica costituisce quasi un’arte, impugnata ed insegnata fin da tempi antichissimi (era molto considerata presso Greci e Romani, ad esempio) e può indubbiamente essere “raffinata” con lo studio. Esistono persone che basicamente sono retorici, amano parlare e farsi ascoltare, e sopratutto amano avere un’impatto sugli altri. Quali sono i segni retorici secondo lo zodiaco?

I segni più retorici dello zodiaco. Li conosci?

Pesci

Spesso i Pesci si rivelano essere molto legati a contesti umanistici, come la filosofia e la pedagogia, perchè sono naturalmente “attratti” dall’impatto che possono avere le parole sugli altri. Pesci solitamente è retorico quasi senza accorgersene all’inizio ma apprende molto presto i rudimenti e le strategie necessarie per farsi apprezzare.

Bilancia

Bilancia non ama esporsi direttamente, quindi riesce a dire e comunicare i propri concetti attraverso la retorica e le farsi “dette e non dette”. Non tutti riescono a percepire il significato profondo di ciò che dice, in quanto le sue parole spesso lasciano spazio all’interpretazione.

Vergine

Vergine parla poco, ma quando apre bocca solitamente è di grande impatto perchè utilizza parole molto ponderate e che non lasciano indifferenti. Vergine secondo molti potrebbe fare l’avvocato, l’imbonitore o il politico ma anche il professore, per questa capacità indiscussa di non parlare a vanvera.