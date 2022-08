Lavare le persina è una delle operazioni piu delicate da fare in casa. Questo poi dipende dal tipo di materiale di cui sono fatte, il rischio piu alto di rovinarle lo abbiamo quando queste sono fatte di legno. Oggi vedremo come poterle pulire in modo rapido ed efficiente senza rovinarle.

Nessuno lo sa, ma ecco il trucco geniale per lavare le persiane in legno

Uno dei metodi più semplici, efficaci ed economici per smacchiare le persiane in legno è usare del comune sapone per piatti, avendo però l’attenzione di mescolarlo in acqua tiepida e risciacquare con altrettanta acqua tiepida alla fine della pulizia. Per togliere efficacemente lo sporco e arrivare anche nei punti più inarrivabili, come angoli e fessure, è possibile aiutarsi con un vecchio spazzolino da denti.

Ti potrebbe interessare: Ecco la lista degli alberi da frutto anti smog per eccellenza

In alternativa al detersivo per piatti si possono impiegare prodotti specifici per il legno, sempre disciolti in acqua tiepida. A prescindere dal prodotto utilizzato, è indispensabile a fine pulizia asciugare accuratamente le persiane, comprese le parti più nascoste, e passare un processo nutriente e lucidante come l’olio paglierino.

Benché più costosa, una idealesoluzione per chi vive in una villetta indipendente o semi dipendente è ricorrere all’idropulitrice professionale per smacchiare le persiane in profondità, in poco tempo e senza fatica. Per aiutarsi nella pulizia delle persiane in legno è possibile impiegare una serie di prodotti e strumenti, comodamentereperibili in commercio, pensati per sopraggiungere nei punti più nascosti con una certa facilità, togliere la polvere ed eliminare macchie e sporco.

Vediamo adesso quali sono i più diffusi e il prezzo medio di ciascuna tipologia. Abbiamo la spazzola per pulizia persiane in microfibra: 12-15 euro. Poi spazzola rotante da fissare a trapano: il costo si aggira intorno ai 15 euro e contiene un kit di pulizia con 5 o 6 pezzi di dimensione diversa. Questaspazzola rotante, utilizzata in combinazione con acqua e detergenti specifici, è molto valida per rimuovere con la giusta pressione macchie di acqua dura, detriti e depositi minerali difficili da togliere a mano. Infine abbiamo il pulitore a vapore: il costo di un pulitore a vapore per persiane in legno si aggira intorno ai 30-40 euro.

Sfruttando la forza pulente del vapore, questo pratico pulitore consente di igienizzare e ottenere buonissimi risultati anche sullo sporco più tenace. Ecco dunque spiegato come poter pulire le vostre persiane in legno senza rischi che si possa rovinare.