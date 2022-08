Oroscopo Branko domani, 11 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani giovedì 11 agosto 2022, rivolto a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 11 agosto: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco le previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Branko per domani, rivolte ai quattro segni centrali zodiacali.

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani arriverà Venere nel tuo segno come una regina di cuori. Quale garanzia migliore di fortuna in amore? Se sei solo da molto tempo dovresti aprirti alla possibilità di nuovi incontri. Le coppie potranno ritrovare la passione dei periodi migliori.

Previsioni astrologiche Branko domani: Vergine

Domani Venere si trasferirà nel cielo del Leone ma non ti darà fastidio. L’amore diventerà meno civettuolo e più passionale. Chissà che a Ferragosto tu non faccia qualche incontro decisamente sexy. Anche le coppie più vecchie, consumate dalla noia, potrai riaccendere la passione.

Domani Previsioni Branko domani: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Branko domani il Sole nell’amico Leone sarà raggiunto dalla tua Venere. L’amore prenderà una nuova piega, decisamente più interessante. Anche le coppie che nei giorni scorsi hanno discusso, potranno ritrovare l’armonia perduta. Preparati a vivere un Ferragosto bollente…

Oroscopo domani Branko: Scorpione

Domani Venere approderà nel segno del Leone, insieme al Sole. Marte in Toro con Urano, tutti in urto con Saturno. Ma tu ami le tinte estreme e sentirai nascere dentro di te una forza sconosciuta. In qualche modo, questo cielo più acceso ti spingerà a reagire con grinta, a tirare fuori il meglio di te.