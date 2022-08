Oroscopo domani Paolo Fox, 11 agosto 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox giovedì 11 agosto 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani Paolo Fox, 11 agosto: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai primi quattro segni dello zodiaco!

Oroscopo domani: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani due nuovi transiti ti aiuteranno a recuperare, se negli ultimi giorni sei stato nervoso, stanco e agitato. La Luna sarà in Acquario, ma soprattutto Venere entrerà nel segno del Leone. In amore occorrerà ancora un po’ di cautela, anche se il peggio è passato. Dovresti evitare scelte o appuntamenti importanti a venerdì. Il tuo riscatto è sempre più vicino.

Previsioni astrologiche domani: Toro

Domani ti servirà ancora prudenza. Di recente hai affrontato una lite in amore o in famiglia. Forse sei preso dalla noia, non sopporti più la routine; chi si è separato da poco dovrà chiarire ancora certe questioni. Dalle prossime ore Venere inizierà un nuovo transito che potrebbe portare nuovi momenti di noia nei rapporti di coppia. Non trascurare troppo le tue finanze: c’è qualcosa da mettere a posto! Qualcuno dovrà ricostruire un nuovo equilibrio anche a lavoro.

Previsioni domani Paolo Fox: Gemelli

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani l‘amore potrà tornare a essere grande protagonista della sua vita. Potresti incappare in qualche piccolo intoppo nelle comunicazioni e nei viaggi. In amore avrai la possibilità di avvicinare chi ti piace da tempo, potrai ottenere un successo. Le coppie di vecchia data, stanche, potranno sfruttare i prossimi giorni per rinverdire il sentimento. Possibili colpi di fulmine in arrivo.

Oroscopo domani: Cancro

Domani starai meglio e ti sarai liberato della Luna in opposizione. Prova a ritrovare più tranquillità, soprattutto se stai vivendo un momento complicato nel lavoro. Ci sarà chi dovrà ricominciare da capo, trovare nuove collaborazioni, nuovi equilibri. Da poco qualcuno potrebbe averti fatto innervosire parecchio. Cerca di buttarti tutto alle spalle e concentrati piuttosto sul weekend, perché ti consentirà di fare pace con qualcuno o di vivere bei momenti.