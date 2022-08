Oroscopo domani Paolo Fox, 11 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, giovedì 11 agosto 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 11 agosto: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna sarà in opposizione. Potrebbe causarti qualche contrattempo, bloccare un tuo progetto. Cerca di non arrabbiarti troppo. Se un rapporto di amicizia è giunto al capolinea, è tempo di chiuderlo. Dovresti, invece, cominciare a pensare all’amore e agli affetti. Chi è solo dovrebbe guardarsi attorno. Venere sarà nel tuo segno e darà un nuovo slancio alla tua vita sentimentale.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani sarà un’altra giornata utile per risolvere molte difficoltà. Se hai ricevuto una proposta interessante, non dovresti sottovalutarla, perché potrebbe essere la chiave di volta nel tuo lavoro. Approfitta di queste re per recuperare in amore, se qualcosa è andato storto. Anche se negli ultimi tempi sei molto preso dai tuoi progetti professionali. Forse stai cercando di stabilire contatti sereni con qualcuno che potrebbe darti una mano in futuro. Tutti i progetti per l’autunno e per il 2023 avranno uno sviluppo importante.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani servirà ancora un po’ di prudenza in amore. Da giorni ti senti stanco, agitato, combatti con quella sgradevole sensazione di avere una spada di Damocle sulla testa. Sebbene tu faccia fatichi, cerca di portare avanti ogni cosa, c’è confusione, forse anche polemiche sterili. L’amore è messo a dura prova. Forse dovresti lasciarti alle spalle il passato, le recriminazioni e cercare nuovi modi per stare bene in coppia.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani avrai un cielo particolarmente forte per quel che riguarda i contatti e gli studi. Le nuove idee saranno favorite dalle stelle. Forse qualche Scorpione si è stancato di svolgere sempre le stesse attività, ma cambiare non è un processo che richiede solo 24 ore. Nelle prossime 48 ore ti converrà usare la massima cautela in famiglia, tra genitori e figli: possibili tensioni o ripicche. Fai attenzione!