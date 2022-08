Oroscopo Paolo Fox domani, 11 agosto 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani giovedì 11 agosto 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 11 agosto: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai Giove e Venere in aspetto favorevole. Intorno al 19 agosto i due pianeti avranno un aspetto planetario molto bello: aspettato qualcosa di molto bello presto. Questo mese potrebbe regalarti incontri interessanti, una rivincita personale, novità entusiasmanti. Chi è single potrebbe conoscere una persona che non lo lascerà indifferente. Nei prossimi giorni avrai creatività da vendere.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Con Giove ancora dissonante chi ha una causa, una complicazione dovrà continuare a usare molta cautela. Tieni duro! A partire dal 23 del mese potrebbe capitare qualcosa di bello nel lavoro, un rilancio della tua attività. Dovrai rimboccarti le maniche e lavorare sodo, ma tu sei per natura una persona che s’impegna molto. Venere finalmente non sarà più in aspetto contrario: potrai ritrovare più serenità in amore.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani crescerà la voglia di liberarsi di qualche fardello, di fare scelte importanti. D’ora in poi dovresti cercare di superare un problema: da un lato non vuoi perdere la libertà, dall’altro lato desideri una relazione stabile. Occhio ai rapporti che sono caratterizzati dalla noia, perché dalle prossime ore potrebbero diventare piuttosto turbolenti. Venere diventerà opposta e tu dovrai avere doppia prudenza.

Oroscopo domani: Pesci

Domani sarà una giornata interessante per le coppie che vorranno fare un passo avanti, prender decisioni importanti. Gli incerti dovranno cominciare a scrollarsi di dosso le vecchie tensioni. Chi è in cerca di nu nuovo impiego potrà muoversi in questi giorni. Notizie interessanti, anche per chi è libero professionista. Più si avvicinerà la fine dell’anno e meglio ti andranno le cose.