Perdere peso: ecco come perdere 5 chili in estate

In estate si pensa sia più facile dimagrire perché la fame passa e si tende a mangiare più frutta e verdura. Ma in realtà, se optiamo per una corretta alimentazione, perdere peso è facile.

Alla base di ogni dieta restano sicuramente dei principi base, ossia un’alimentazione sana, muoversi di più e bere tanta acqua. Con un regime equilibrato puoi perdere anche 5 kg in estate.

Perdere peso: ecco cosa mangiare in estate

1° Giorno

Colazione: tazza di latte e caffè con dolcificante e 3 fette biscottate integrali.

Spuntino: un frutto fresco.

Pranzo: 70 gr di pasta integrale con pomodoro fresco + un inasalata verde con un cucchiaino di olio

Merenda: un frutto fresco + 20 gr di mandorle

Cena: 1 piatto di minestrone di sole verdure, 150 gr di pesce grigliato con rucola

2° Giorno

Colazione: yogurt greco

Spuntino: frutta secca

Pranzo: 150 gr di ricotta fresca, pomodori e finocchi, in quantità

Merenda: 1 frutto.

Cena: 150 gr di pollo, spinaci, 50 gr di pane

3° Giorno

Colazione: 4 biscotti integrali e una mela

Spuntino: 1 spremuta d’arancia.

Pranzo: 70 gr di pasta e legumi a scelta.

Merenda: kefir

Cena: due uova, fagiolino 5o gr di pane

4° Giorno

Colazione: uno yogurt greco

Metà mattinata: un frutto.

Pranzo: 80 gr di prosciutto crudo (senza grasso) e 50 gr pane integrale più verdure

Merenda: frutta secca a scelta

Cena: 200 gr di pesce cotto o al vapore, fagiolino 50 gr di pane

5° Giorno

Colazione: 150 gr di frutta

Metà mattinata: kefir

Pranzo: 80 gr di spaghetti con zucchine e salmone

Merenda: uno yogurt magro.

Cena: una zuppa di legumi (100 gr), un’insalata e frutta a piacere

6° Giorno

Colazione: caffè, 3 fette biscottate con un velo di marmellata

Spuntino: yogurt greco.

Pranzo: 160 gr di formaggio fresco, zucchine e 50 gr di pane integrale.

Merenda: un frutto fresco.

Cena: polpo con patate, verdure miste

7° Giorno

Colazione: pane integrale tostato con burro d’arachidi

Spuntino: un frutto fresco.

Pranzo: 70 gr di riso integrale con verdure

Merenda: kefir

Cena: un passato di verdure, 200 gr di pesce al vapore e 200 gr di patate

Consigli per dimagrire in fretta

Dimagrire in fretta è difficile ma non impossibile, ma bisogna seguire dei consigli:

– Muoversi di più: il metabolismo deve riattivarsi per poter procedere nel giusto modo, importante cominciare con 30 min di camminata al giorno.

– Non saltare i pasti: per dimagrire in fretta infatti è assolutamente sconsigliato saltare i pasti perché il metabolismo rallenta.

– Bere almeno 2 litri di acqua al giorno e tisane o thè verde: in particolare due bicchieri prima dei pasti principali

– Ridurre il consumo di formaggi grassi e fritti