Queste lenzuola sono le migliori da usare con questo caldo: ecco quali

Le lenzuola fanno sudare? Il tessuto in microfibra è la soluzione, in quanto si caratterizza per avere fibre finissime, fresche e leggere. Queste lenzuola si asciugano rapidamente, non è necessario stirarle in quanto non fanno le fastidiosissime grinze. Sono inoltre resistenti alle macchie e facili da pulire. Le lenzuola in microfibra sono ideali per chi non ha tempo di stirare le lenzuola o di cambiarle spesso.

Ma soprattutto permettono al corpo di respirare e non si appiccicano come le lenzuola in cotone quando sudiamo per il caldo durante la notte. Le fibre del tessuto sono talmente sottili da poter passare attraverso uno schermo con fori più piccoli di un capello umano. Ogni fibra è rivestita da minuscole particelle di plastica.

La combinazione di microfibre, rivestimento e materiale leggero le rende leggere, fresche al tatto, ad asciugatura rapida e resistenti alle pieghe. Le nostre attuali lenzuola presentano una di queste qualità? No? Allora è arrivato il momento di cambiare il nostro set di lenzuola in cotone o lino con uno in microfibra.

I vantaggi di questi lenzuola in microfibra

Un lenzuolo in microfibra è un lenzuolo realizzato in un tessuto con fibre finissime. Il tessuto è solitamente una miscela di poliestere e poliammide. Le fibre rendono queste lenzuola morbide e lisce. Inoltre, non si stropiccia, respinge gli odori e non si surriscalda durante la stagione calda. Un lenzuolo in microfibra può essere realizzato al 100% in poliestere, all’80% in poliestere e al 20% in poliammide, o in qualsiasi altra miscela.

Le miscele più comuni sono 60% poliestere e 40% poliammide e 40% poliestere e 60% poliammide. La percentuale si riferisce alla quantità di ciascuna fibra presente nella miscela. I tessuti in microfibra sono utilizzati anche per realizzare asciugamani, accappatoi e teli mare proprio per la loro capacità di asciugarsi in fretta.

Le lenzuola in microfibra sono estremamente comode perché non si stropicciano facilmente. Questa è probabilmente la qualità più importante delle lenzuola in microfibra. La maggior parte delle persone ama cambiare le lenzuola ogni giorno, soprattutto in estate. Grazie al tessuto in microfibra possiamo cambiare le lenzuola al letto senza preoccuparci di stirare, pertanto il ricambio diventa molto più snello.

Il fatto che si asciughino in fretta è un vantaggio in estate quando il tasso di umidità è piuttosto alto. La leggerezza e la composizione non hanno bisogno di vento per asciugarsi ma solo di calore. Quindi possiamo anche decidere di lavare la mattina le lenzuola e ristenderle la sera: saranno asciutte già a metà pomeriggio.

Come scegliere un tessuto in microfibra

Quando acquistiamo un lenzuolo in microfibra, ricordiamoci di controllare la qualità del tessuto e delle cuciture e di controllare il numero di fili. Più alto è il numero di fili, più morbido e resistente sarà il lenzuolo. Le migliori lenzuola in microfibra hanno un titolo di 300 TC o superiore.

Le lenzuola in microfibra sono disponibili in diversi colori e modelli. È possibile trovare anche lenzuola in microfibra progettate per assomigliare al lino o al cotone. Queste lenzuola sono tessute con un filato di cotone ad alto titolo, morbido e leggero.