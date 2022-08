Il concetto legato all’egoismo è uno di quelli definibili “basilari” nell’ambito umano, che in quasi tutti i casi viene compreso fin dall’infanzia. Una personalità egoista molto genericamente pensa molto più naturalmente a se stesso e ben poco agli altri, anche se per connotazione “naturale” quasi tutti gli esseri umani tendono verso l’egoismo, in quanto l’altruismo costituisce una sorta di concetto morale imposto da noi esseri umani. Tuttavia esistono segni zodiacali che sono indiscutibilmente più tendenti ed egoisti di tutti, mondo femminile incluso. Quali sono le donne più egoiste dello zodiaco?

Queste sono le donne più egoiste secondo lo zodiaco. Le conosci?

Acquario

Acquario ama la compagnia sopratutto perchè le persone “giuste” lo fanno stare bene con se stesso, ma resta una personalità molto accentrativa e concentrata su se stessa. Nell’ambito delle amicizie questo risulta evidente, in quanto una donna Acquario si “muoverà” solo se può avere una sorta di tornaconto personale. Agisce solo se può ottenere un vantaggio.

Ariete

Personalità competitiva di natura, la Ariete è famosa per non fare sconti a nessuno quando si mette in testa qualcosa, ed essendo molto competitiva non può che rientrare in lista. Rispetto ad altri segni, la donna Ariete non considera l’egoismo come un difetto in senso generico, ma va al massimo “regolato”.

Capricorno

Non si fa particolari problemi a non voler nascondere il proprio egoismo. La Capricorno è concentrata quasi esclusivamente su se stessa, e questo risulta evidente quasi subito, se abbiamo avuto l’occasione di conoscerla. Questo la porta ad essere quantomeno apprezzata per la sincerità, ma risulta anche difficile una convivenza con questo segno.