Il frigorifero è l’elettrodomestico più importante in casa, perché ci permette di poter conservare in maniera efficiente i nostri cibi. Però un’operazione importante è capire a quale temperatura mettere il nostro frigo, oggi vedremo come fare. Per prima cosa vediamo come funziona il termostato all’interno del frigorifero.

All’interno del tubo che struttura questo congegno si trova un gas, la cui estensione viene accesa dalla dilatazione termica. Quando il gas si allarga va ad operare su un soffietto di metallo che si trova nel blocco del termostato. Questo movimento dato dal gas è osteggiato dall’azione di due meccanismi a molla: tutto il sistema nel suo complesso consente il meccanismo del termostato.

Il tubo del termostato è molto leggero e si blocca con facilità: per questo il consiglio è di collocarlo regolarmente in vicinanza della parete fredda del frigo. Detto ciò vediamo come poter regolare bene la temperatura.

Regola il frigorifero a questa temperatura e il cibo non si rovinerà

Per capire come regolare la temperatura del frigo, se sei in possesso di un modello molto antico tieni conto che con ogni probabilità avrai solamente il selettore manuale. Parliamo diuna rotellina con numeri da 1 a 5, in alcuni casi fino a 6. Non dovrai tirare a sorte per capire su che numero sistemare il termostato. Difatti il numero 1 si riferisce alla temperatura meno fredda, mentre il 5/6 è legato alla temperatura più fredda.

La temperatura in generale muta in un arco di gradi compresi fra 1°C e 7/8°C. In questo senso evita gli estremi, e imposta il termostato a una numerazione media in modo da evitare guasti nei vari periodi dell’anno. Nei modelli di elettrodomestico più progrediti, invece, per sapere come si regola la temperatura del frigo adoperail selettore elettronico. Questo selettore può essere esclusivo per frigo e congelatore, oppure diviso. A differenza del termostato con la rotella in questo dispositivo i numeri coincidono con latemperatura, per cui, ad esempio, il numero 3 corrisponde a 3°C.

Di solito per consentire il funzionamento ideale dell’apparecchio e mantenere correttamente i cibi la temperatura adatta è di 4°C: temperature più basse arrischierebbero di danneggiare alimenti delicati o la formazione di ghiaccio, mentre temperature troppo elevate potrebbero favorire il proliferare di germi e batteri.

Ecco dunque come poter impostare in maniera ottimale la temperatura del vostro frigo.