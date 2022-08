Se le hai provate tutte contro le formiche, prova questo rimedio naturale

Le hai provate tutte contro le formiche, senza ottenere risultati? Allora ti trovi sulla pagina giusta. Non disperare e soprattutto non ripiegare sugli insetticidi chimici. Esiste un rimedio infallibile, naturalmente al cento per cento, che può risolvere il problema delle formiche in casa e nelle prossime righe ti sveleremo qual è.

Rimedio naturale infallibile contro le formiche

In estate la nostra casa è invasa da una miriade di insetti, come le zanzare, gli scarafaggi, le mosche e naturalmente loro, le formiche. Sebbene non siano creature pericolose, possono diventare alquanto fastidiose e moleste, specie se puntano alla tua dispensa in cucina. Le formiche sono vere e proprie esploratrici e viaggiano in gruppo.

Ti potrebbe interessare: Bucato profumato: ecco come ottenerlo con questi passi semplici e geniali

Quando arrivano le prime giornate calde escono dai loro nidi alla ricerca di cibo per sfamare l’intera colonia. Se all’inizio ti puoi imbattere in due o tre esemplari, molto presto potresti ritrovarti un esercito di formiche che marcia in fila indiana sul pavimento della cucina, diretto verso residui di cibo.

Le formiche sono attratte in particolare modo dagli alimenti dolci. Bastano microscopiche briciole di zucchero per terra o un barattolo di marmellata incustodito sul tavolo per attirare questi insetti. Anche le piante possono diventare un veicolo per le formiche, specie se colpite da afidi e cocciniglie. Questi parassiti, oltre a danneggiare le tue pinte, rilasciano un escremento particolarmente zuccheroso di cui le formiche sono ghiotte.

Grazie alla loro forma, le formiche possono intrufolarsi in casa con estrema facilità, attraverso il telaio di una porta o sul davanzale di una finestra. Possono percorrere le tubature d’acqua o arrampicarsi lungo le crepe sui muri. Sono creature instancabili: se vedono il loro bersaglio, non si fermano finché non lo avranno raggiunto. Nonostante questo, eliminarle da casa non è difficile, se conosci il metodo giusto, senza la necessità di ricorrere a pesticidi.

Il succo di limone per allontanare le formiche

Se non hai provato il succo di limone contro le formiche, dovresti attivarti subito. Tanto banale quanto efficace, il limone è un sorprendente repellente naturale nei confronti di molti insetti, tra i quali anche le formiche. Inoltre, se spruzzato in giro per la cucina, può disorientare questi insetti e mandarli in confusione.

Non tutti sanno che le formiche rilasciano al loro passaggio una sostanza odorosa che serve a indicare la strada percorsa, come le briciole di pollicino. L’aroma intenso del succo di limone ricopre questo odore, spiazzando i piccoli, instancabili invasori.

Ti basterà procurarti un semplice flacone spray e riempirlo di succo per poi spruzzarlo sui punti in cui le formiche sono passate, vicino a porte e finestre, sul balcone di casa. In alternativa, potresti provare anche con l’aceto bianco, il cui odore risulta insopportabile ai piccoli insetti.