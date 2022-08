Si avete capito bene, è possibile trovare case ad 1 euro in cui è possibile soggiornare per le vostre vacanze. L’iniziativa case a 1 euro ha avuto un esito positivo praticamente immediato a causa di svariati fattori che ne hanno favorito la diffusione di questa che è essenzialmente un’opera di riqualificazione di edifici ripudiati.

L’idea di destinare abitazioni diroccate ad un prezzo simbolico, comunque attraverso un sistema di bandi organizzati dai singoli comuni, è opera del borgo di Salemi, in Sicilia, un luogo famoso per le vacanze. Difatti nel periodo dell’amministrazione Sgarbi, nel 2010, il comune ha messo a disposizione della popolazione italiana svagati alloggi un tempo appartenuti a privati.

Salemi infatti, come un gran numero di minuscoli comuni e borghi vari, da anni soffre di uno spopolamento incessante, fenomeno che è causato da vari fattori, uno su tutti “l’esodo” dei giovani verso le grandi città o perfino all’estero. L’idea ha dato ispirazione per altre iniziative simili che a partire dallo scorso decennio hanno cominciato a svilupparsi su tutta la penisola, anche se è specialmente la Sicilia dove ha preso in maggior misura piede.

Solitamente i comuni organizzano il tutto attraverso il già sopracitato bando che prevede alcune distinte condizioni. La prima è organizzare la ristrutturazione e rivalutazione della stessa entro un periodo deciso dal comune. Poi, tenere conto delle spese burocratiche e notarili. I lavori dovranno cominciare entro una determinata data. Ed infine l’obbligatorietà polizza fideiussoria di una cifra tra di solito i €1.000,00 e €5.000,00. La polizza scade a fine dei lavori completati, in genere 3 anni. Sono molti i comuni che continuano a partecipare all’iniziativa, dopo gli opportuni lavori, può sviluppare una casa per le vacanze.

Case a 1 euro per trascorrere le vacanze: ecco come scovarle

Un esempio è riconosciuto da Sassari, una delle principali cittadine in Sardegna che da anni lotta con lo spopolamento. Il comune ha deciso di partecipare all’iniziativa, e così hanno fatto anche alcuni comuni limitrofi come Romana, a metà tra Sassari ed Alghero. Notevole anche la proposta del piccolo comune alpino di Oyace, a pochi chilometri da Aosta, capoluogo della Valle D’Aosta: centinaia di abitazioni sono state messe a disposizione, per un luogo molto suggestivo. Per contattare i comuni e chiedere la disponibilità è bastante impiegare i siti ufficiali delle amministrazioni comunali.Ecco dunque come trovare la vostra casa vacanze ad 1€.