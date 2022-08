Ecco 5 cose da NON fare per non fare salire il colesterolo in estate

Tenere a bada il colesterolo in estate può sembrare difficile poiché tendiamo a lasciarci andare ed essere superficiali. Eppure, con alcuni consigli dei medici e dei nutrizionisti possiamo riuscire nell’impresa. E goderci allo stesso tempo la stagione estiva senza sacrificare troppo la nostra innata spensieratezza.

Con l’arrivo del caldo, la maggior parte di noi ha voglia di frutta fresca, bevande ghiacciate e gelati. Ma se i livelli di colesterolo nel sangue sono elevati, il consumo di questi snack – anche se con moderazione – può aumentare il rischio di contrarre malattie cardiache. I nutrizionisti suggeriscono che il modo migliore per evitare di aumentare il colesterolo è quello di seguire una dieta sana e ricca di fibre, vitamine e minerali. Tuttavia, se non riusciamo del tutto a evitare i cibi pesanti e grassi durante l’estate, ci sono alcuni trucchi che possono aiutarci a tenere sotto controllo il colesterolo.

Con il colesterolo in estate: attenzione al sodio e ai grassi

Se siamo a rischio di colesterolo alto, dobbiamo fare particolare attenzione alla quantità di sodio che consumiamo. Questo perché il sodio aumenta la quantità di colesterolo nel sangue. Il sodio è presente in tantissimi alimenti, come patatine, arachidi salate, sottaceti, formaggi e carni lavorate. Quindi, se si consumano questi alimenti, si aumenta inconsapevolmente il colesterolo nel sangue. Molte persone credono che riducendo il sale si possa perdere peso. Ma, contrariamente a questa credenza comune, la riduzione del sale riduce effettivamente il rischio di malattie cardiache.

I grassi saturi si trovano nella carne, nei latticini e in alcune piante tropicali come il cocco. Questi grassi sono noti per aumentare i livelli di colesterolo nell’organismo. Si trovano anche nei cibi industriali ed elaborati, quindi prediligiamo il consumo di alimenti freschi come verdure, semi e cibi con pochi condimenti.

Evitiamo anche i fritti: sono ricchi di grassi che notoriamente aumentano i livelli di colesterolo nel sangue. Oltre ai cibi fritti, bisogna anche evitare di mangiare prodotti da forno e dolci che sono pieni di grassi trans. Anche questi grassi sono noti per aumentare i livelli di colesterolo.

Diversificare la dieta e idratarsi

Il colesterolo alimentare si trova nei prodotti animali come uova, pesce, latte, pollame e carne. Per ridurre il colesterolo, è necessario eliminare o ridurre l’assunzione di questi alimenti. Attenzione: non dobbiamo eliminare questi alimenti ma limitarne il consumo e inseriamo degli alimenti che riducono l’apporto proteico.

Per ridurre efficacemente il colesterolo, è necessario consumare alimenti sani e ricchi di vitamine e minerali. Alcuni dei migliori alimenti per ridurre il colesterolo sono:

frutta e verdura: banane, pere, mele e carote sono ottime fonti di fibre;

cereali integrali: miglio, quinoa e avena;

frutta a guscio: mandorle, noci e arachidi.

Bere molta acqua è fondamentale per una buona salute in tutte le stagioni. Ma in estate è ancora più importante. Quando si suda, infatti, si perdono acqua e micronutrienti. Sostituire i liquidi persi con l’acqua è il modo più semplice per reidratare il corpo. L’acqua non solo aiuta l’organismo a mantenersi idratato, ma è anche un’efficace bevanda per ridurre il colesterolo.