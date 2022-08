Le personalità sono contraddistinte da tantissimi fattori, che nel corso dei secoli hanno sviluppato il concetto di personalità e carattere. La nostra natura spesso fa capolino e risulta evidente in maniera più o meno controllata da parte nostra e se i cosiddetti sbruffoni sono indubbiamente evidenti e sono soliti voler ricever complimenti ed elogi, esistono anche gli schivi, personalità che invece sembrano sentirsi sinceramente a disagio quando ottengono risultati e complimenti. Un profilo schivo ama stare in disparte, non è una figura che ama la luce dei riflettori ma tra gli schivi esistono personalità diversificate. Quali sono gli uomini più schivi secondo lo zodiaco?

Ecco gli uomini più schivi di tutti. Non amano manifestarsi, quali sono?

Bilancia

Bilancia ama i complimenti ma questo non risulta evidente, quasi mai. Questo perchè non ama esporsi e seppur apprezzi le congratulazioni ed i riconoscimenti, questi non hanno altra funzione di sviluppare una sensazione di benessere in loro. Bilancia tra l’altro è un segno molto con i “piedi per terra” e troppi elogi potrebbero distrarlo dalla realtà.

Toro

Toro non è assolutamente una personalità competitiva, o almeno può tranquillamente esserlo ma non per “apparire” e per effettuare le cosiddette scalate al potere. Toro ambisce al miglioramento personale, sotto ogni punto di vista ma si sente a disagio in maniera sincera nel ricevere complimenti ed attenzioni.

Capricorno

E’ la praticità fatta persona, nonchè anche uno dei segni più rigorosi e tendenti all’insoddisfazione perenne. i complimenti e le rappresenetazioni che evidenziano una forma di elogio sembrano distrarlo, condizione che lo porta ad assumere un atteggiamento schivo quasi sempre.