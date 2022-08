I termini che definiscono il comportamento e l’umore umano sono realmente tantissimi, e spesso alcuni sono utilizzati molto più di frequente rispetto ad altri. La malinconia ad esempio è una condizione che sembra “colpire” tutti, in maniera indistinta, anche le personalità che sono apparentemente irriducibili e “dure” dal punto di vista delle emiozioni. La malinconia è una condizione di tristezza e malessere emotivo che può essere più o meno ricondotta a motivi specifici. Anche tra gli uomini esistono tantissime personalità votate alla maninconia, e oggi risultano essere più evidenti rispetto al passato. Secondo lo zodiaco gli uomini più malinconici fanno parte di questi segni:

Ecco gli uomini tradizionalmente malinconici dello zodiaco. Quali sono?

Pesci

L’uomo Pesci con il tempo impara ad avere un controllo relativamente buono sulla propria condizione emotiva, ma questa personalità può realmente provare malinconia in modo quasi inaspettato, magari anche in poco tempo. Questo perchè l’uomo Pesci considera tutte le emozioni collegate, se si trova in una condizione tranquilla, questa gli riporterà alla mente ricordi malinconici.

Capricorno

Malinconici perchè spesso insoddisfatti, spesso troppo impegnati a gestire il mondo “concreto” e terreno, e raramente orientati a raggiungere una soddisfazione emotiva. La malinconia quindi è una condizione prevalentemente di sfogo per l’uomo Capricorno che quasi se ne vergogna.

Bilancia

Apparentemente gli uomini Bilancia non sono malinconici, o comunque non più di altri. Questo perchè la loro condizione “normale” lo è sempre parzialmente e quindi la maggior parte delle persone non ci fanno neanche caso. Ma è una personalità che spesso tende ad “abbattersi” perchè si riscopre sorprendentemente emotiva.