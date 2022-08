Il mondo “reale”, ossia quello che percepiamo come reale è sicuramente quello più “importante”, eppure l’essere umano fin dalla notte dei tempi trova motivazione e ragioni di vita anche dai propri sogni, che in molti casi sono il preludio e l’accenno di pensieri e progetti che poi diventano realtà. Insomma, sono in molti a “consigliarci” di non smettere mai di sognare, ma per alcuni individui questo appare strano o addirittura inattuabile. Personalità eccessivamente con i piedi per terra e troppo realiste per poter effettivamente ambire a trovare soddisfazione o motivazione da idee o sogni. Quali sono i segni troppo attaccati alla realtà?

Ecco i segni (troppo) attaccati alla realtà! Li conosci?

Capricorno

Rientra perfettamente nella descrizione di cui sopra: Capricorno è “destinato” a stupire, è un profilo molto diretto che sopratutto in amore e sul lavoro non guarda in faccia a nessuno, e che considera le emozioni come una reazione facoltativa. Difficilmente però appare realmente felice e rilassato.

Vergine

Tende al pessimismo, e pur essendo un profilo che ama il “bello” ed è mosso da motivazioni morali di livello, tende ad abbattersi. Distrarsi è un difetto imperdonabile, essendo sempre orientato a prendersi cura del contesto attuale, anche se spesso lo spaventa.

Scorpione

Si considera sognatore ma in realtà è molto, troppo ancorato alla realtà. Ha sufficiente sensibilità e tatto ma spesso la parte più razionale e “dura” del carattere dello Scorpione prende il sopravvento e risulta essere quella più evidente, sopratutto quando le cose “vanno male”. Scorpione non “nasce” realista ma lo diventa.