L’estate è corredata da una serie di concetti che gradualmente sono divenuti particolarmente associati alla bella stagione, e anche nel contesto dell’abbigliamento e delle calzature esistono modelli specificamente realizzati sopratutto per contrastare il calore estivo. T-shirt, pantaloncini, costumi di vario tipo ma anche calzature, solitamente molto leggere o per così dire a “piede scoperto”. Infradito e sandali solitamente sono considerati “poco stlosi” ma decisamente confortevoli e pratici sopratutto quando fa molto caldo, e in barba ad uno stereotipo poco elegante, un oramai noto brand tedesco conosciuto come Birkenstock, ha portato il concetto di sandalo di qualità a diventare quasi un oggetto cult. Ma come bisogna lavare queste Birkenstock?

Ecco la guida attendibile e completa per sapere come lavare le Birkenstock

Birkenstock è il nome di una società che produce calzature estive, sopratutto sandali, riconoscibili per le loro sagome in sughero e suole in gomma e che si adattano alla forma del piede di chi lo indossa. Essendo sviluppati secondo un procedimento unico, e con materiali particolari al posto della tradizionale plastica, anche la manutazione delle Birkenstock è particolare, e spesso la loro natura di sandali porta a procedure errate, che rovinano anche irrimediabilmente le calzature.

Bisogna ricordarsi cosa NON fare assolutamente: mai lavarle in lavatrice, mai utilizzare prodotti detergenti aggressivi e allo stesso modo mai lasciarle asciugare sotto il sole diretto. E sopratutto mai utilizzare l’acqua, che rovinerebbe i materiali impiegati.

E’ la stessa Birkenstock a consigliare di utilizzare una spazzola, o spazzolino, a setole di nylon non eccessivamente dure. Questa può essere utilizzata sulla tomaia e sulle altre parti del sandalo per rimuovere le macchie mentre per le parti in gomma o pelle scamosciata è sufficiente utilizzare una spazzola con setole di gomma morbida.

In alternativa è possibile utilizzare un panno di cotone leggermente inumidito con acqua fredda e sapone neutro. Adatta all’utilizzo anche la schiuma per il lavaggio a secco.

Come accennato mai lasciarle ad asciugare sotto il sole, mentre è decisamente consigliabile anche dopo ogni utilizzo cospargere la suola di borotalco.