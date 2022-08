Siamo quasi tutti alla ricerca della felicità, condizione di gioia e spensieratezza che molto spesso viene percepita di durata eccessivamente risicata sotto tutti i punti di vista, sopratutto quando entriamo nell’età adulta. Una persona equilibrata fa il possibile, nei limiti, per poter ambire alla soddisfazione personale, ma inevitabilmente tutti siamo costretti di tanto in tanto a fare i conti con la tristezza. Secondo la psicologia ma anche lo zodiaco esistono persone maggiormente predisposte ad essere tristi con frequenza, e proprio lo zodiaco evidenzia alcuni segni che lo sono decisamente spesso. Quali sono?

I segni più tristi dello zodiaco, sai quali sono? Eccoli!

Pesci

Non è pessimista ma diventa triste e giù di morale sopratutto per ragioni indipendenti dalla propria volontà. Spesso è il contesto che appare troppo frettoloso, violento, aggressivo e fastidioso per i nati sotto questo segno, notoriamente dall’animo nobile e delicato. Essere tristi rappresenta una naturale conseguenza che comunque riesce a gestire abbastanza bene.

Cancro

Si trova molto spesso a fare i conti con un’emotività troppo spiccata, nel bene ma sopratutto bel male. E’ mediamente ottimista ma spesso va incontro a delusioni sopratutto perchè si fida di tutti in pratica, e inevitabilmente resta deluso delle persone. E’ sopratutto a causa di ciò che Cancro si merita, suo malgrado, una posizione in lista.

Vergine

Anche se non lo da a vedere, Vergine è un segno che si rifugia nella tristezza, anche senza appartente motivo. Vergine tende ad accumulare dispiaceri e delusioni a lungo per poi sfociare in una condizione che spesso dura anche alcuni giorni.