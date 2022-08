La terminologia della parola rimpianto sta ad indicare una sensazione tendenzialmente negativa, conscia ed emotiva a comportamenti avuti nel passato, che solitamente scaturisce da qualcosa che poteva essere e non è stato. In genere questa si manifesta quando si è intrapreso una scelta della propria vita, importante o facoltativa, che può portarci a pensare “e se avessi preso l’altra strada?”. Il concetto da sempre è complesso per la psicologia umana, in quanto ogni personalità ha avuto i propri rimpianti, anche i profili più sicuri. Secondo lo zodiaco i segni zodiacali che tendono ad avere più rimpianti sono i seguenti.

I segni zodiacali con più rimpianti! C’è anche il tuo?

Sagittario

Forse è quello che ha più rimpianti in senso generale, perchè molto spesso non è mai sufficientemente sicuro quando è portato a prendere una decsione. Sagittario deve fare i conti con rimpianti perenni, continui, e se la maggior parte di questi sono “gestibili”, per altri la situazione è diversa.

Capricorno

Concreto, competitivo e sempre orientato ad ottenere il massimo. Eppure Capricorno raramente si “gode” i propri successi ed è portato a chiedersi spesso, più di quanto non si possa pensare, se quello che sta facendo non risulti effettivamente una scelta sbagliata.

Pesci

Pesci invece preferisce non prendere assolutamente una decisione piuttosto che avere rimpianti. Questa sorta di passività costante contraddistingue il segno dei Pesci che deve fare costantemente i conti con una poca lucidità in fase decisionale. Quando può fa scegliere agli altri ma questo non lo “salva” dai rimpianti.