Il piatto hawaiano più diffuso nel mondo è sicuramente il pokè. Il pokè è una vera tendenza gastronomica sbarcata in Europa e originaria delle isole Hawai. Questo piatto nasce infatti come piatto di recupero dentro della tradizione hawaiana. Pokè vuol dire tagliato a tocchi ed era il pasto dei pescatori preparato con gli avanzi del pescato del giorno, congiunti a riso e verdure e servito in una scodella.

Gli ingredienti principali sono quindi: pescato crudo o marinato (pesce spada, tonno, salmone o frutti di mare). Poi riso, riso integrale o cereali assieme a verdure crude. Infine sale marino o alghe. Quasi sempre a questi ingredienti base oggi se ne uniscono altri come avocado, mango, edamame oppure frutta secca o semi oleosi. È dunque un piatto povero per quanto concerne gli ingredienti, ma non per la qualità nutrizionale.

Il piatto hawaiano multi proteico è salutare? chi può mangiarlo? Ecco la risposta

Ha un apporto energetico medio di 300/400 kcal, proveniente da carboidrati complessi (riso) proteine ad elevato valore biologico,per il pesce, grassi omega 3 e omega 6 (olio, avocado, frutta secca), oltre a racchiudere vitamine e sali minerali. In più è carente di lattosio e di glutine ed è quindi consigliato anche in caso di intolleranze al lattosio/glutine o di celiachia. Le poke bowl sono ricette molto differenziate, ciò significa che sarebbe impossibile unirle in un’unica descrizione nutrizionale. Di seguito prenderemo in esempio le Ahi poke bowl.

Della categoria pesce azzurro, il tonno pinna gialla, ingrediente principale, è un prodotto della pesca e in quanto tale aderisce al I° gruppo fondamentale degli alimenti, cioè fonte di proteine ad alto valore biologico, vitamine come diverse del gruppo B e alcuni minerali come il ferro. Questo contiene anche vitamina D, iodio e acidi grassi polinsaturi semi essenziali del gruppo omega 3.

Il riso invece rientra nel III° gruppo fondamentale, ovvero fonte di amido, fibre, vitamine come certune del gruppo B e certi minerali come il magnesio. La Ahi poke bowl ha un apporto energetico normale. Se comprendente riso, buona parte delle calorie sono donate da questo cereale. Se priva, l’energia viene essenzialmente dalle proteine e successivamente dai grassi. Quindi esco spiegato perché questo piato hawaiiano è molto buono per il suo apporto nutrizionale e soprattutto è adatto a tutti.

L’importante è non esagerare di dosi perché parliamo comunque di pesce o versure unite a salse che se consumate in grande quantità può far sparire i tanti benefici che questo pokè può portare.