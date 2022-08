Può capitare a volte quando ci mettiamo a letto che troviamo le lenzuola molto dure, questo può comportarci un po’ di disagio perché il nostro corpo non riesce a stare comodo e quindi a dormire in maniera giusta ed efficiente.

Quasi sempre questo succede proprio quando le lenzuola sono nuove e di conseguenza non sono state mai sciacquate. In questi casi, le fibre impiegate, come ad esempio il cotone, tendono ad essere più solide ed il prodotto si mostra ruvido al tatto. In differenti casi, al contrario, quando un lenzuolo è troppo vecchio, ed è stato lavato più e più volte, le fibre saranno deteriorate, il cotone risulterà sfibrato e di conseguenza ruvido e duro. Per ridare morbidezza alle vostre lenzuola vi sono dei metodi infallibili con prodotti assolutamente naturali.

Lava le lenzuola con questi prodotti naturali e saranno super morbide

I procedimenti sono molto rapidi e facili, perfettiveramente a tutti. Il metodo dello stropiccio raffigura il primo step da eseguire: semplice e veloce. Bisogna sbattere le lenzuola vigorosamente per un paio di minuti, stropicciarle come se fossero un foglio di carta da buttare.

Questa azione rifatta diverse volte, prima del lavaggio, aiuterà a rendere morbide le vostre lenzuola. Per maggiori risultati è raccomandato il doppio lavaggio. Dopo aver compiuto questo passaggio, dobbiamo occuparci del lavaggio. Per questo, i prodotti naturali indicati sono: L’aceto di vino bianco, famoso per le sue caratteristiche antibatteriche.

Toglie lo sporco ed i cattivi odori. Saranno sufficienti due bicchieri in lavatrice, o una tazza sciolta in acqua, per il lavaggio a mano. Per un bucato fragrante si consiglia l’impiego di oli essenziali, almeno 30 gocce, da aggiungere all’aceto. Poi abbiamo il bicarbonato, dalla potente azione pulente. Basterà un dosatorenel cestello della lavatrice per un bucato senza eguali. Per un risultato più grande è possibile impiegare assieme l’aceto ed il bicarbonato.

Il risultato sarà fantastico. Inoltre il bicarbonato è un valido anticalcare, un prodotto quindi che si prende cura oltre che del bucato anche della vostra lavatrice. Infine abbiamo acqua e sale, per sconfiggere la durezza delle lenzuola. Basterà bagnare tre pugni di sale grosso in un recipiente con il bucato e con acqua e lasciarlo lavorare per tutta la notte.

Compiere poi il risciacquo ed asciugare il vostro bucato all’aria aperta. Ecco dunque come rendere le vostre lenzuola morbide in maniera naturale.