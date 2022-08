Il concetto di “sentimentale” è ampio e diversificato, ma restringendolo nell’ambito della coppia e dei rapporti umani definisce una serie di regole non scritte, di stampo morale e personale che indicano la strada del comportamento che non può prescindere dalla soddisfazione dello spirito. Non tutte le donne sono sentimentali e anche quelle che lo sono manifestano molte differenze. Secondo lo zodiaco le donne considerabili più sentimentali sono le seguenti e fanno parte di segni molto specifici.

Le donne più sentimentali dello zodiaco sono queste 3. Lo sapevi?

Cancro

Donna romantica e molto orientata a seguire una sorta di morale sentimentale sempre e comunque, sia nel contesto amoroso che generalmente sociale. Ama mettere in evidenza senza remore le proprie emozioni e in amore è sia esigente che portatrice di grande felicità. A volte è un po’ fragile però, bisogna trattarla con “i guanti”.

Ariete

La vita personale della Ariete non è “trattata” in modo differente da qualsiasi altro contesto: non è assolutamente un personalità fredda ma anzi molto emotiva, ma sa quello che fa. Allo stesso tempo quando è circondata da persone che reputa affidabili ed amabili è estremamente sensibile non perdenedo in determinazione, anzi, considera ogni necessità uno stimolo.

Scorpione

La donna Scorpione sa cosa vuole e sopratutto sa come ottenerlo. Se nell’ambito professionale è quasi “spietata”, nella sfera personale si tratta di una donna che non può assolutamente distaccarsi dalla propria idea di vita ideale, che è dominata dai sentimenti. Passioonale, curiosa e determinata, la Scorpione vuole costantemente vivere una vita degna di essere vissuta.